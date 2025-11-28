Roma, Gasperini: "Non abbiamo ripetuto le nostre prestazioni ma la classifica è migliore"

Al termine del match vinto 2-1 contro il Midtjylland, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha commentato ai canali ufficiali della società: "Tre punti importanti che ci migliorano di molto la classifica e ci mettono in una situazione più tranquilla. A sprazzi abbiamo fatto delle buone cose e altre meno"

Cosa le è piaciuto e cosa no?

"A sprazzi abbiamo fatto quelle giocate che cerchiamo. Non siamo riusciti a dare continuità al nostro gioco. Abbiamo sbagliato molto sul piano tecnico e abbiamo fatto delle scelte un po' strane. Non abbiamo ripetuto le nostre prestazioni".

La classifica ora si accorcia?

"E' buona. E' una classifica cortissima. E' chiaro che dopo aver fatto due disastri in casa, adesso è una classifica migliore".

