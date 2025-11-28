Roma, Gasperini: "Non abbiamo ripetuto le nostre prestazioni ma la classifica è migliore"
Al termine del match vinto 2-1 contro il Midtjylland, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha commentato ai canali ufficiali della società: "Tre punti importanti che ci migliorano di molto la classifica e ci mettono in una situazione più tranquilla. A sprazzi abbiamo fatto delle buone cose e altre meno"
Cosa le è piaciuto e cosa no?
"A sprazzi abbiamo fatto quelle giocate che cerchiamo. Non siamo riusciti a dare continuità al nostro gioco. Abbiamo sbagliato molto sul piano tecnico e abbiamo fatto delle scelte un po' strane. Non abbiamo ripetuto le nostre prestazioni".
La classifica ora si accorcia?
"E' buona. E' una classifica cortissima. E' chiaro che dopo aver fatto due disastri in casa, adesso è una classifica migliore".
Aston Villa - Young Boys 2-1
27' e 42' Malen (A), 90' Monteiro (Y)
Porto - Nizza 3-0
1' e 33' Veiga, 61' rig. Samu
Fenerbahçe - Ferencvaros 1-1
66' Varga (Fer), 69' Talisca (Fen)
Feyenoord - Celtic 1-3
11' Ueda (F), 31' Yang Hyun-Jun (C), 43' Maeda (C), 82' Nygren (C)
Lille - Dinamo Zagabria 4-0
21' Correia, 36' Mukau, 69' Igamane, 86' Andre
Ludogorets - Celta Vigo 3-2
11' rig., 49' e 62' Stanic (L), 70' Duran (C), 90' + 6 El Abdellaoui (C)
PAOK - Brann 1-1
64' Ivanusec (P), 89' Kornvig (B)
Viktoria Plzen - Friburgo 0-0
Roma - Midtjylland 2-1
7 ' El Aynaoui (R), 83' El Shaarawy (R), 87' Paulinho (M)
Betis - Utrecht 2-1
42'Cucho Hernandez (B), 50' Ezzalzouli (B), 55' Rodriguez (U)
Bologna - Salisburgo 4-1
26' Odgaard (B), 33' Vertessen (S), 51' Dallinga (B), 53' Bernardeschi (B), 86' Orsolini (B)
Go Ahead Eagles - Stoccarda 0-4
20' e 35' Lewelling, 59' El Khannouss, 90' + 3 Bouanani
Genk - Basilea 2-1
14' Oh Hyeon-Gyu (G), 45' + 2 Karetsas (G), 57' Otele (B)
Maccabi Tel-Aviv - Lione 0-6
4' Abdner Vinicius, 25', 51' e 54' Tolisso, 35'rig. Niakhate, 62' Karabec
Nottingham Forest - Malmo 3-0
27' Yates, 44' Kalimuendo, 59' Milenkovic
Panathinaikos - Sturm Graz 2-1
18' Swiderski (P), 34' Kiteishvili (S), 74' Calabria (P)
Rangers - Braga 1-1
45' + 3 rig. Tavernier (R), 69' Martinez (B)
Stella Rossa - FCSB 1-0
50' Bruno Duarte
CLASSIFICA
1. Lione 12 (differenza reti +9)
2. Midtjylland 12 (+7)
3. Aston Villa 12 (+5)
4. Friburgo 11 (+5)
5. Betis 11 (+5)
6. Ferencvaros 11 (+4)
7. Braga 10 (+4)
8. Porto 10 (+3)
9. Genk 10 (+2)
10. Celta Vigo 9 (+4)
11. Lille 9 (+4)
12. Stoccarda 9 (+4)
13. Viktoria Plzen 9 (+4)
14. Panathinaikos 9 (+2)
15. Roma 9 (+2)
16. Nottingham Forest 8 (+4)
17. PAOK 8 (+3)
18. Bologna 8 (+3)
19. Brann 8 (+3)
20. Fenerbahce 8 (0)
21. Celtic 7 (-1)
22. Stella Rossa 7 (-1)
23. Dinamo Zagabria 7 (-3)
24. Basilea 6 (0)
25. Ludogorets 6 (-3)
26. Young Boys 6 (-5)
27. Go Ahead Eagles 6 (-5)
28. Sturm Graz 4 (-3)
29. Salisburgo 3 (-5)
30. Feyenoord 3 (-5)
31. FCSB 3 (-5)
32. Utrecht 1 (-5)
33. Rangers 1 (-7)
34. Malmo 1 (-8)
35. Maccabi Tel-Aviv 1 (-13)
36. Nizza 0 (-8)
