Roma, vittoria sul Midtjylland ma Gasp avverte: “Col Napoli serve di più”. Ansia per Koné

La Roma trova finalmente la prima vittoria all’Olimpico in questa Europa League, conquistando tre punti fondamentali contro il Midtjylland, capolista della classifica. Un successo che permette ai giallorossi di tornare a respirare e di proiettarsi al 15º posto, un passo importante in un momento della stagione in cui la continuità di risultati è cruciale.

A sbloccare il match ci ha pensato El Aynaoui dopo pochi minuti, bravo a farsi trovare pronto sul cross di Celik. Nel finale è arrivato anche il raddoppio firmato da El Shaarawy, servito da Bailey, dando alla squadra la sicurezza necessaria per portare a casa il risultato.

Nonostante il successo, Gasperini nel post partita non si è detto del tutto soddisfatto: il tecnico ha evidenziato come la Roma abbia deluso le aspettative nella qualità del gioco e debba crescere nella gestione dei momenti della gara, soprattutto in vista della sfida di domenica contro il Napoli, dove servirà fare risultato per capire le ambizioni reali di questa squadra. Il bicchiere mezzo pieno, però, racconta di un turnover che sta funzionando: Ghilardi tra i migliori, così come El Aynaoui; segnali positivi anche dall’intesa tra El Shaarawy e Bailey, protagonisti dell’azione del secondo gol.

L’unica nota negativa è l’infortunio di Koné, uscito zoppicante dopo una botta al malleolo. Il centrocampista svolgerà esami nelle prossime ore, ma Gasperini si è mostrato tranquillo in conferenza stampa e spera di riaverlo già per la gara di domenica contro i partenopei.