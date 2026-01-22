EL, i risultati al 45' delle gare delle 18.45: un trio vede da vicino gli ottavi di finale

Di seguito i risultati al 45' delle partite delle 18.45 valide per la settima giornata della League Phase di Europa League.

Allo stato attuale delle cose, Lione, Aston Villa e Midtjylland sono al comando e vicinissime alla qualificazione agli ottavi di finale. Clamorosamente il Bologna è sotto contro il Celtic che dal 34' gioca in inferiorità numerica per l'espulsione di Hatate, autore del primo gol. Hoops che nonostante ciò sono riusciti persino a raddoppiare. Aston Villa avanti a Istanbul sotto gli occhi del direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini. Il dirigente non potrà vedere in azione En-Nesyri, nemmeno in panchina, ma ha visto da vicino Jadon Sancho, autore del gol.

Porto sorprendentemente sotto in Repubblica Ceca, con Samu Aghehowa che ha sprecato un calcio di rigore nei minuti di recupero. I portoghesi avranno un tempo e un uomo in più per recuperare, a seguito dell'espulsione di Vydra, ex Udinese. Occhio invece in Svezia dove il talento 17enne Kostov ha portato in vantaggio lo Stella Rossa sul campo del Malmo.

Bologna - Celtic 0-2

5' Hatate, 41' Trusty

Brann - Midtjylland 1-2

4' Erlic (M), 19' Hoilm (B), 31' Junior Brumado (M)

Fenerbahçe - Aston Villa 0-1

25' Sancho

Feyenoord - Sturm Graz 1-0

5' Watanabe

Friburgo - Maccabi Tel Aviv 0-0

Malmo - Stella Rossa 0-1

16' Kostov

PAOK - Betis 0-0

Viktoria Plzen - Porto 1-0

6' Cerv

Young Boys - Lione 0-1

45' + 1 Maitland-Niles