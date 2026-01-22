EL, risultati e classifica: due squadre già agli ottavi. Roma e Bologna, playoff sicuri

Di seguito i risultati della settima giornata della League Phas, chiusa da Utrecht-Genk che è iniziata alle 21.50 a seguito dei disordini nel pre-partita causati dai tifosi ospiti e che hanno portato all'intervento della polizia antisommossa. Lione e Aston Villa sono le prime qualificate agli ottavi di finale; Roma e Bologna hanno la certezza di essere almeno ai playoff con i giallorossi che intanto sono tra le migliori 8. Sei squadre sono invece già eliminate (Sturm Graz, Rangers, Nizza, Utrecht, Malmo e Maccabi Tel Aviv).

Bologna - Celtic 2-2

5' Hatate (C), 41' Trusty (C), 58' Dallinga (B), 72' Rowe (B)

Brann - Midtjylland 3-3

4' e 70' Erlic (M), 19' Holm (B), 31' Junior Brumado (M), 68' rig. Kornvig (B), 90 + 10 rig. Soltvedt (B)

Fenerbahçe - Aston Villa 0-1

25' Sancho

Feyenoord - Sturm Graz 3-0

5' Watanabe, 69' Hadj Moussa, 90' Borges

Friburgo - Maccabi Tel Aviv 1-0

82' Matanovic

Malmo - Stella Rossa 0-1

16' Kostov

PAOK - Betis 2-0

67' Zivkovic, 87' rig. Giakoumakis

Viktoria Plzen - Porto 1-1

6' Cerv (V), 90' Gul (P)

Young Boys - Lione 0-1

45' + 1 Maitland-Niles

Braga - Nottingham Forest 1-0

54' aut. Yates

Celta Vigo - Lille 2-1

1' Swedberg (C), 69' Starfelt (C), 87' Giroud (L)

Dinamo Zagabria - FCSB 4-1

7' Bakrar (D), 11' e 71' Beljo (D), 42' Birligea (F), 90' + 3 Kulenovic (D)

Ferencvaros - Panathinaikos 1-1

62' rig. Dele (F), 86' Zaroury (P)

Nizza - Go Ahead Eagles 3-1

10' Vanhoutte (N), 41' e 59' Gouveia (N), 68' Stokkers (G)

Rangers - Ludogorets 1-0

33' Diomande

Roma - Stoccarda 2-0

40' e 90' +3 Pisilli

Salisburgo - Basilea 3-1

4' e 13' Alajbegovic (S), 35' Kratzig (S), 56' Agbonifo (B)

Utrecht - Genk 0-2

54' El Ouahdi, 83' rig. Heymans

CLASSIFICA



Agli ottavi

1. Lione 18 (differenza reti +11)

2. Aston Villa 18 (+7)

3. Friburgo 17 (+7)

4. Midtjylland 16 (+8)

5. Braga 16 (+6)

6. Roma 15 (+7)

7. Ferencvaros 15 (+5)

8. Betis 14 (+5)

Ai playoff

9. Porto 14 (+4)

10. Genk 13 (+3)

11. Stella Rossa 13 (+1)

12. PAOK 12 (+5)

13. Stoccarda 12 (+5)

14. Celta Vigo 12 (+4)

15. Bologna 12 (+4)

16. Nottingham Forest 11 (+4)

17. Viktoria Plzen 11 (+4)

18. Fenerbahçe 11 (+3)

19. Panathinaikos 11 (+2)

20. Dinamo Zagabria 10 (-2)

21. Lille 9 (+2)

22. Brann 9 (-1)

23. Young Boys 9 (-5)

24. Celtic 8 (-4)

Eliminate

25. Ludogorets 7 (-4)

26. Feyenoord 6 (-3)

27. Basilea 6 (-3)

31. Salisburgo 6 (-3)

29. FCSB 6 (-4)

30. Go Ahead Eagles 6 (-8)

31. Sturm Graz 4 (-7)

32. Rangers 1 (-7)

33. Nizza 3 (-7)

34. Utrecht 1 (-8)

35. Malmo 1 (-10)

36. Maccabi Tel Aviv 1 (-17)