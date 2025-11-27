El Shaarawy raddoppia il bottino della Roma, su assist di Bailey: 2-0 sul Midtjylland
TUTTO mercato WEB
Raddoppio della Roma contro il Midtjylland, il gol del 2-0 per i giallorossi è segnato da Stephan El Shaarawy al minuto 82. Azione che nasce da un recupero palla di El Aynaoui e si sviluppa nel segno dei subentrati: Bailey serve El Shaarawy, che in area calcia basso e teso, sorprendendo il portiere ospite.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Le più lette
2 Di Canio: "Inter, limiti caratteriali. Chivu vada dai singoli: 'Ma porca tr... te lo devo dire io?'"
3 Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
4 Non solo la Lazio. Rischio di stop al mercato, già a gennaio, anche per altri 5 club di A: il punto
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile