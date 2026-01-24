En-Nesyri in arrivo alla Juve? David: "Pronto a giocare insieme a lui. Non sono intoccabile"

Nella sua intervista a La Repubblica, l'attaccante della Juventus, Jonathan David, ha risposto anche a un domanda sul possibile arrivo in bianconero di En-Nesyri, centravanti attualmente al Fenerbahce ormai a un passo dal trasferimento in Serie A: "Non sono venuto qui per essere intoccabile. La continuità aiuta molto, ma il posto bisogna guadagnarselo con le prestazioni. Non avrei problemi a giocare con un’altra punta, la cosa più importante è conoscersi: è questo il processo che devo ancora completare. Bisogna arrivare al punto in cui sai sempre dove ti arriverà il pallone senza bisogno di pensare e il tuo compagno sa dove servirti senza guardare.

Spalletti lavora molto su questo tipo di connessioni, che per diventare perfette hanno bisogno di più di un anno insieme. A Lille avevo questa intesa con Zhegrova, che qui non ha ancora mostrato quello che può fare. Ha avuto tanti problemi fisici: a volte riesce ad allenarsi al meglio e altre no".

Nell'intervista David ha parlato di tanti altri argomenti, compreso quello relativo alle difficoltà incontrate in questo inizio di stagione, la sua prima in Serie A. Il canadese è però convinto di poter riuscire a trovare la strada giusta in tempi brevi, consapevole del fatto che la Juventus non potrà concedergli tempo infinito per ambientarsi al 100%.