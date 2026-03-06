Juventus, domani col Pisa tocca a David: ultimo appello per l'attaccante canadese
Vigilia di campionato per la Juventus. Domani sera la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo all'Allianz Stadium per affrontare il Pisa. Una partita che servirà ai bianconeri per capire le ambizioni di Champions League e provare ad avvicinare la Roma che domenica sera giocherà a Marassi in casa del Genoa. Ultimi dubbi di formazione per l'allenatore che al centro dell'attacco dovrebbe schierare ancora una volta Jonathan David.
Un'occasione importante, forse l'ultima per il giocatore che non ha lasciato il segno nella sua avventura torinese. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti Dusan Vlahovic sta recuperando dall'infortunio ed è pronto a riprendersi il suo posto nel reparto offensivo scalzando proprio il canadese arrivato la scorsa estate.
Le presenze in stagione di David sono state 37 fra le varie competizioni, Serie A, Coppa Italia e Champions League, con i gol segnati che sono stati sette mentre gli assist cinque.
