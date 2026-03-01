Juventus, David: "La mancanza del gol? La pressione è positiva, spinge a fare meglio"
L'attaccante della Juventus Jonathan David ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Roma valevole per la 27^ giornata di Serie A.
Più una minaccia o una possibilità questa partita?
"Sicuramente una possibilità, di mostrare la qualità e il livello che abbiamo".
Quanto ti manca segnare?
"Credo che la pressione sia una cosa positiva, ti spinge a fare sempre meglio partita dopo partita".
Pensi che stasera sia decisiva?
"Non andrei così lontano, ma sicuramente importante anche per la classifica".
