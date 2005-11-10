Enem entra e segna il 1° gol col Bologna: Lecce sotto 1-2, Cambiaghi ancora assist-man
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 16:40Serie A
autore Giacomo Iacobellis
11.10.2026 16:40Serie A
I rossoblù di mister Palladino si riportano in vantaggio al Via del Mare dopo aver incassato il pareggio da Fatah pochi minuti fa.
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Il Bologna si riporta avanti contro il Lecce. Secondo assist di giornata per Cambiaghi, che entra in area dalla sinistra e mette sui piedi del neo-entrato Jay Enem un cioccolatino che va solo scartato. Al 75' i rossoblù sono dunque sul 2-1.
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