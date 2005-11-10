Jay Enem continua ad avvertire dolore al tendine d'Achille e il ritorno in campo rischia di diventare un percorso molto più lungo del previsto, fa sapere oggi il Corriere dello Sport. L'attaccante olandese non sarà a disposizione per la trasferta di Venezia, ma il problema potrebbe andare oltre la prossima giornata di campionato. A Casteldebole, infatti, si cominciano a mettere in conto almeno altre due settimane di stop, con la possibilità che i tempi si allunghino ulteriormente.

Stop che mette in pausa un momento molto importante per l'olandese

Dipenderà dall'evoluzione del dolore che lo tormenta già da un mese. Enem era rimasto in panchina a Cagliari senza riuscire a giocare e da allora non è più riuscito a lasciarsi alle spalle il problema fisico. Lo stop è arrivato in un momento importante per l'attaccante, protagonista di un avvio di stagione nel quale aveva anche trovato la soddisfazione del gol vittoria a Lecce. La sua rete aveva confermato le sue potenzialità e il valore di una scommessa sulla quale il Bologna aveva deciso di puntare.

Già, perché in estate il Bologna lo fermò poco prima che si concludesse l'operazione con il Lugano, a un passo dalla linea del traguardo. Il club rossoblù scelse di trattenerlo, convincendosi a puntare su di lui, perché c'era il timore che Dovbyk non entrasse in condizione velocemente. Così è stato, ma ora è fermo proprio Enem, che ha ancora fastidio al tendine e che potrà rientrare solo quando non avrà più dolore.