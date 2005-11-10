Se ne stava andando in prestito, ieri ha deciso Lecce-Bologna: il retroscena su Enem

Il mondo Bologna ieri pomeriggio ha fatto conoscenza con Jay Enem. E lo ha fatto nel migliore dei modi, con il gol segnato dall'attaccante classe 2003 che ha deciso la partita sul campo del Lecce, complicata dal pareggio dei padroni di casa e risolta invece con il guizzo del meno famoso e chiacchierato tra i tre centravanti che la società emiliana ha acquistato quest'estate sul mercato.

L'ultimo dei tre attaccanti presi in estate

Il 23enne è arrivato per ultimo a Casteldebole, acquistato sia dopo Dovbyk che Piccoli. Tanto che in molti si immaginavano per lui un percorso altrove in prestito, per prima il Bologna stesso. Facendo le giuste valutazioni, però, in società hanno ritenuto giusto lasciare sei mesi di ambientamento in Italia a un calciatore che lo Stivale lo aveva assaggiato solo in un dimenticabile transito a Venezia nel quale ha avuto a malapena modo di arrivare in prima squadra, con un subentro in Serie B, crescendo per il resto in prevalenza tra Olanda e Serbia. E che sarebbe stato sistemato di nuovo fuori dal nostro paese (si parlava come soluzioni più praticabili della stessa Stella Rossa da cui è arrivato e del Norwich in Championship inglese). Una decisione che in cambio ha portato una zampata da tre punti, il modo con cui Enem ha voluto presentarsi davvero ai suoi nuovi tifosi.

Quelle vibrazioni da nuovo Zirkzee

Nell'identikit calcistico di Enem, slanciato attaccante mobile che si staglia sopra il metro e novanta d'altezza, c'è chi rivede lo stesso bagaglio tecnico di un certo Zirkzee, per rimanere sempre in ambito Bologna. Restando però con i piedi per terra, possiamo raccontare di un candidato forte a diventare nuova 'sartorata', o come preferite chiamare quei giocatori scovati dal nulla da Sartori e in grado di rendere come profili più blasonati. Solitamente poi vengono rivenduti a cifre notevolmente superiori rispetto a quanto sono costati. Qui, però, stiamo davvero troppo avanti.