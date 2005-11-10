Bologna, la sosta dà una mano a Palladino: Enem verso il recupero con l'Udinese

Il Bologna sfrutta la sosta per le nazionali per provare a recuperare Jay Enem, ancora alle prese con un'infiammazione al tendine d'Achille. L'attaccante rossoblù sta proseguendo il lavoro in palestra, con l'obiettivo di smaltire definitivamente un fastidio che lo accompagna ormai da diverse settimane. Il problema si era manifestato già in occasione della trasferta di Cagliari, quando il giocatore era rimasto in panchina senza essere utilizzato. Successivamente lo staff medico ha preferito fermarlo, evitando di aggravare la situazione.

Bologna, Enem ha saltato tre partite: obiettivo Udinese

Come riferisce il Corriere dello Sport, Enem ha dovuto rinunciare alle ultime tre sfide contro Milan, Monza e Parma. La pausa del campionato arriva dunque nel momento ideale per consentirgli di recuperare senza forzare i tempi. L'obiettivo è ritrovare una condizione fisica adeguata e tornare a disposizione di Raffaele Palladino, possibilmente già alla ripresa contro l'Udinese.

Palladino lavora sulla condizione atletica durante la sosta

Nel frattempo, il Bologna continua ad allenarsi a ranghi ridotti a causa degli impegni delle nazionali. Palladino sta dedicando particolare attenzione alla preparazione fisica dei calciatori rimasti a Casteldebole, approfittando della pausa per migliorare la condizione generale della squadra. Il lavoro tattico verrà invece approfondito con il rientro dei nazionali, quando comincerà la preparazione specifica della prossima partita di campionato.