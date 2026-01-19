Equilibrio allo Zini, poi Audero salva su Giovane: 0-0 al 45' fra Cremonese e Verona
Termina un primo tempo equilibrato e combattuto allo stadio Zini di Cremona: Cremonese e Verona vanno a riposo sul punteggio di 0-0. Un paio di vere occasioni per parte: la più nitida viene sventata da un gran riflesso di Audero su diagonale di Giovane.
Primi squilli: Vardy da centrocampo, Ebosse di testa
Nicola sceglie Vandeputte in mediana, con Vardy-Bonazzoli in avanti. Zanetti mischia le carte, anche data l'emergenza, e si presenta con un inedito tridente offensivo formato da Giovane, Sarr e Orban. Le due squadre si studiano, dopo otto minuti Vardy prova l'eurogol con un tentativo da centrocampo che non centra i pali. Il Verona risponde con un colpo di testa da posizione favorevole di Ebosse, sul corner battuto da Giovane: palla a lato.
Occasione Barbieri, Audero salva su Giovane
Al 14' lancio di Ceccherini, Barbieri parte prima di Bradaric sulla destra ed elude anche l'intervento di Nelsson, poi il suo diagonale non inquadra la porta difesa oggi dal vice di Montipò, Perilli. Nel tentativo di ribadire in rete sul secondo palo, Vardy va a centrare in pieno il palo con il petto e viene assistito, prima di rientrare. La prima mezz'ora scorre nel segno dell'equilibrio, senza interventi dei due portieri. Al 38' Sarr fa la sponda di testa per Giovane che scarica un bel diagonale entrando in area: si esalta Audero in tuffo, mandando in corner. Bianchetti viene murato in corner dalla difesa gialloblu su un tentativo aereo.