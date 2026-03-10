Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 28 giornate: Fabregas aggancia Chivu

Aggancio al comando della classifica di rendimento degli allenatori, con Fabregas che raggiunge Chivu. Si abbassa la media di Roberto D'Aversa, dopo l'ottimo esordio sulla panchina del Torino. Scivola all'ultimo posto lo svedese Hljemark, con Sammarco che lascia il fondo scavalcando anche Vanoli.

1. Cesc Fàbregas (Como) 6.66 (28)

2. Cristian Chivu (Inter) 6.66 (28)

3. Roberto D'Aversa (Torino) 6.50 (2)

4. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.47 (17)

5. Luciano Spalletti (Juventus) 6.39 (19)

6. Massimiliano Allegri (Milan) 6.36 (28)

7. Antonio Conte (Napoli) 6.34 (28)

8. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.34 (28)

9. Daniele De Rossi (Genoa) 6.28 (18)

10. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.25 (28)

11. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.16 (28)

12. Carlos Cuesta (Parma) 6.11 (28)

13. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.05 (28)

14. Maurizio Sarri (Lazio) 5.98 (28)

15. Vincenzo Italiano (Bologna) 5.96 (28)

16. Davide Nicola (Cremonese) 5.93 (28)

17. Kosta Runjaić (Udinese) 5.93 (28)

18. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.90 (5)

19. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.75 (18)

20. Oscar Hiljemark (Pisa) 5.70 (5)

TRAGHETTATORI

1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)

2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)

NON PIÙ IN CARICA

1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)

2. Alberto Gilardino (Pisa) 5.96 (23)

3. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)

4. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.83 (23)

5. Marco Baroni (Torino) 5.68 (25)

6. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)

7. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)

SERIE A - 28ª GIORNATA



Napoli - Torino 2-1

7' Alisson Santos, 68' Elmas, 87' Casadei

Cagliari - Como 1-2

14' Baturina, 56' Esposito, 76' Da Cunha

Atalanta - Udinese 2-2

40' Kristensen, 75' e 79' Scamacca, 55' Davis

Juventus - Pisa 4-0

54' Cambiaso, 65' Thuram, 75' Yildiz, 90' + 3 Boga

Lecce - Cremonese 2-1

22' Pierotti, 38' rig. Stulic, 47' Bonazzoli

Bologna - Hellas Verona 1-2

49' Rowe, 53' Frese, 57' Bowie

Fiorentina - Parma 0-0

Genoa - Roma 2-1

52' rig. Messias, 55' Ndicka, 80' Vitinha

Milan - Inter 1-0

35' Estupinan

Lazio - Sassuolo 2-1

2' Maldini, 35' Laurienté, 90' + 2 Marusic

CLASSIFICA

1. Inter 67

2. Milan 60

3. Napoli 56

4. Como 51

5. Roma 51

6. Juventus 50

7. Atalanta 46

8. Bologna 39

9. Sassuolo 38

10. Lazio 37

11. Udinese 36

12. Parma 34

13. Genoa 30

14. Cagliari 30

15. Torino 30

16. Lecce 27

17. Fiorentina 25

18. Cremonese 24

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 15

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

9 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)

8 reti: Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter) e Pulisic (Milan)

PROSSIMO TURNO

Torino - Parma (13 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)

Inter - Atalanta (14 marzo, ore 15, DAZN)

Napoli - Lecce (14 marzo, ore 18, DAZN)

Udinese - Juventus (14 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)

Hellas Verona - Genoa (15 marzo, ore 12.30, DAZN)

Pisa - Cagliari (15 marzo, ore 15, DAZN)

Sassuolo - Bologna (15 marzo, ore 15, DAZN)

Como - Roma (15 marzo, ore 18, DAZN e Sky)

Lazio - Milan (15 marzo, ore 20.45, DAZN)

Cremonse - Fiorentina (16 marzo, ore 20.45, DAZN)