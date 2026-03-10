Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 28 giornate: Fabregas aggancia Chivu
Aggancio al comando della classifica di rendimento degli allenatori, con Fabregas che raggiunge Chivu. Si abbassa la media di Roberto D'Aversa, dopo l'ottimo esordio sulla panchina del Torino. Scivola all'ultimo posto lo svedese Hljemark, con Sammarco che lascia il fondo scavalcando anche Vanoli.
1. Cesc Fàbregas (Como) 6.66 (28)
2. Cristian Chivu (Inter) 6.66 (28)
3. Roberto D'Aversa (Torino) 6.50 (2)
4. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.47 (17)
5. Luciano Spalletti (Juventus) 6.39 (19)
6. Massimiliano Allegri (Milan) 6.36 (28)
7. Antonio Conte (Napoli) 6.34 (28)
8. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.34 (28)
9. Daniele De Rossi (Genoa) 6.28 (18)
10. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.25 (28)
11. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.16 (28)
12. Carlos Cuesta (Parma) 6.11 (28)
13. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.05 (28)
14. Maurizio Sarri (Lazio) 5.98 (28)
15. Vincenzo Italiano (Bologna) 5.96 (28)
16. Davide Nicola (Cremonese) 5.93 (28)
17. Kosta Runjaić (Udinese) 5.93 (28)
18. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.90 (5)
19. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.75 (18)
20. Oscar Hiljemark (Pisa) 5.70 (5)
TRAGHETTATORI
1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)
2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)
NON PIÙ IN CARICA
1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)
2. Alberto Gilardino (Pisa) 5.96 (23)
3. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)
4. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.83 (23)
5. Marco Baroni (Torino) 5.68 (25)
6. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)
7. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)
SERIE A - 28ª GIORNATA
Napoli - Torino 2-1
7' Alisson Santos, 68' Elmas, 87' Casadei
Cagliari - Como 1-2
14' Baturina, 56' Esposito, 76' Da Cunha
Atalanta - Udinese 2-2
40' Kristensen, 75' e 79' Scamacca, 55' Davis
Juventus - Pisa 4-0
54' Cambiaso, 65' Thuram, 75' Yildiz, 90' + 3 Boga
Lecce - Cremonese 2-1
22' Pierotti, 38' rig. Stulic, 47' Bonazzoli
Bologna - Hellas Verona 1-2
49' Rowe, 53' Frese, 57' Bowie
Fiorentina - Parma 0-0
Genoa - Roma 2-1
52' rig. Messias, 55' Ndicka, 80' Vitinha
Milan - Inter 1-0
35' Estupinan
Lazio - Sassuolo 2-1
2' Maldini, 35' Laurienté, 90' + 2 Marusic
CLASSIFICA
1. Inter 67
2. Milan 60
3. Napoli 56
4. Como 51
5. Roma 51
6. Juventus 50
7. Atalanta 46
8. Bologna 39
9. Sassuolo 38
10. Lazio 37
11. Udinese 36
12. Parma 34
13. Genoa 30
14. Cagliari 30
15. Torino 30
16. Lecce 27
17. Fiorentina 25
18. Cremonese 24
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 15
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
9 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)
8 reti: Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter) e Pulisic (Milan)
PROSSIMO TURNO
Torino - Parma (13 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)
Inter - Atalanta (14 marzo, ore 15, DAZN)
Napoli - Lecce (14 marzo, ore 18, DAZN)
Udinese - Juventus (14 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)
Hellas Verona - Genoa (15 marzo, ore 12.30, DAZN)
Pisa - Cagliari (15 marzo, ore 15, DAZN)
Sassuolo - Bologna (15 marzo, ore 15, DAZN)
Como - Roma (15 marzo, ore 18, DAZN e Sky)
Lazio - Milan (15 marzo, ore 20.45, DAZN)
Cremonse - Fiorentina (16 marzo, ore 20.45, DAZN)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.