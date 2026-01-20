Eriksen: "È da 10 anni che vogliono abbattere San Siro. Spero mantengano una parte..."

Christian Eriksen ha in qualche modo scritto la storia con l'Inter, vincendo uno Scudetto a 11 anni dall'ultima volta. Intervistato da Sky Sports UK, il centrocampista ha commentato le vicende relative a San Siro, impianto a cui è rimasto ovviamente molto affezionato: "Il Meazza è uno stadio fantastico, con le diverse curve delle squadre. La storia parla da sola".

Infine esprime anche quella che è la sua opinione sullo stato in cui è attualmente: "È da dieci anni che dicono che vogliono abbatterlo, speriamo che mantengano parte del vecchio stadio. La parte storica è qualcosa che mancherà, ma credo che abbia bisogno di un aggiornamento".

Eriksen, oggi al Wolfsburg, vanta 305 presenze e 69 gol con il Tottenham, 163 gettoni e 32 reti con l'Ajax, 107 apparizioni e 8 centri con il Manchester United, 60 incontri e 8 gol con l'Inter, 16 partite e una rete con il Wolfsburg e 11 gare e un centro con il Brentford. Inoltre è sceso in campo 147 volte con la Danimarca, segnando 46 gol.