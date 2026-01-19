Eriksen: "Se non mi divertissi, sarei in spiaggia a godermi la vita. Apprezzo ogni momento"

A 33 anni e dopo una carriera ricca di soddisfazioni ma anche caratterizzata da un episodio drammatico, Christian Eriksen continua a incantare in Bundesliga con il Wolfsburg, nonostante alcuni momenti difficili, come l’8-1 subito dal Bayern. "Se non mi divertissi, sarei su una spiaggia a fare altro", racconta a Sky Sports. "Che piova, nevichi o ci sia il sole, io amo ancora il calcio".

Nel recente derby contro l’Heidenheim, Eriksen ha segnato e servito l’assist per il pareggio, confermando la sua capacità di creare occasioni: cinque solo in quella partita, quanto tutti i compagni messi insieme. Libertà di movimento, visione di gioco, classe: Eriksen è sempre lo stesso. Il percorso dell’ex Tottenham, Ajax e Manchester United è stato segnato da ostacoli, compresa la drammatica esperienza agli Europei 2021, che ha rischiato di interrompere la sua carriera. Ma Eriksen ha saputo reinventarsi, prima a Brentford, poi al Manchester United e ora in Germania, dove si sente a casa: "La Bundesliga è aperta e imprevedibile, ogni partita può cambiare in dieci minuti. È entusiasmante giocare qui".

Nonostante il passare degli anni e la gioventù dei compagni di squadra, Eriksen mantiene freschezza e ambizione. "Cerco sempre di migliorare e divertirmi in campo. Dopo quello che ho passato, apprezzo ogni momento, ma il desiderio resta lo stesso: giocare, vincere e godermi il calcio".