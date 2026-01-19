Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Eriksen: "Se non mi divertissi, sarei in spiaggia a godermi la vita. Apprezzo ogni momento"

Eriksen: "Se non mi divertissi, sarei in spiaggia a godermi la vita. Apprezzo ogni momento"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:02Calcio estero
Michele Pavese

A 33 anni e dopo una carriera ricca di soddisfazioni ma anche caratterizzata da un episodio drammatico, Christian Eriksen continua a incantare in Bundesliga con il Wolfsburg, nonostante alcuni momenti difficili, come l’8-1 subito dal Bayern. "Se non mi divertissi, sarei su una spiaggia a fare altro", racconta a Sky Sports. "Che piova, nevichi o ci sia il sole, io amo ancora il calcio".

Nel recente derby contro l’Heidenheim, Eriksen ha segnato e servito l’assist per il pareggio, confermando la sua capacità di creare occasioni: cinque solo in quella partita, quanto tutti i compagni messi insieme. Libertà di movimento, visione di gioco, classe: Eriksen è sempre lo stesso. Il percorso dell’ex Tottenham, Ajax e Manchester United è stato segnato da ostacoli, compresa la drammatica esperienza agli Europei 2021, che ha rischiato di interrompere la sua carriera. Ma Eriksen ha saputo reinventarsi, prima a Brentford, poi al Manchester United e ora in Germania, dove si sente a casa: "La Bundesliga è aperta e imprevedibile, ogni partita può cambiare in dieci minuti. È entusiasmante giocare qui".

Nonostante il passare degli anni e la gioventù dei compagni di squadra, Eriksen mantiene freschezza e ambizione. "Cerco sempre di migliorare e divertirmi in campo. Dopo quello che ho passato, apprezzo ogni momento, ma il desiderio resta lo stesso: giocare, vincere e godermi il calcio".

Articoli correlati
Eriksen ha detto no al Wrexham per 'colpa' della serie-documentario del club: il... Eriksen ha detto no al Wrexham per 'colpa' della serie-documentario del club: il retroscena
Eriksen: "Felice per Hojlund. So meglio di chiunque altro cosa ha passato allo United"... Eriksen: "Felice per Hojlund. So meglio di chiunque altro cosa ha passato allo United"
Wolfsburg, Eriksen spiega: "In Bundesliga c'è molta azione. Malore? Lo porterò con... Wolfsburg, Eriksen spiega: "In Bundesliga c'è molta azione. Malore? Lo porterò con me"
Altre notizie Calcio estero
Samuele Longo cerca squadra: "Vorrei trovare stabilità e giocare con continuità" Samuele Longo cerca squadra: "Vorrei trovare stabilità e giocare con continuità"
Panchina a rischio per Thomas Frank: contro il Borussia Dortmund l'ultima spiaggia?... Panchina a rischio per Thomas Frank: contro il Borussia Dortmund l'ultima spiaggia?
Atletico, Alemany: "Quattro cessioni? Solo Gallagher aveva ruolo importante per la... Atletico, Alemany: "Quattro cessioni? Solo Gallagher aveva ruolo importante per la squadra"
Eriksen: "Se non mi divertissi, sarei in spiaggia a godermi la vita. Apprezzo ogni... Eriksen: "Se non mi divertissi, sarei in spiaggia a godermi la vita. Apprezzo ogni momento"
Il Chelsea di Boehly pronto a sfiorare quota 300 milioni per i centrali: Jacquet... Il Chelsea di Boehly pronto a sfiorare quota 300 milioni per i centrali: Jacquet nel mirino
Jovic-show nel derby di Atene: poker al Panathinaikos di Benitez, AEK ai suoi piedi... Jovic-show nel derby di Atene: poker al Panathinaikos di Benitez, AEK ai suoi piedi
Alvaro Leiva si fa in 3 per il Real Madrid: risponde a 3 convocazioni in 26 ore Alvaro Leiva si fa in 3 per il Real Madrid: risponde a 3 convocazioni in 26 ore
Endrick e l'esordio in Ligue 1: "Pubblico fantastico, il match ideale per la prima... Endrick e l'esordio in Ligue 1: "Pubblico fantastico, il match ideale per la prima volta"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Lazio-Como, le probabili formazioni: in mediana c'è Belahyane, straordinari per Douvikas
3 Serie A, 21^ giornata LIVE: Taylor ancora dal 1', Ratkov parte dalla panchina
4 Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
5 Cremonese-Verona, le probabili formazioni: possibile rilancio per Giovane, al fianco di Orban
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Lucca in Premier League, scambio Fiorentina-Bologna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.1 La Fiorentina spinge per Fabbian, al Bologna andrebbe Sohm. Affare avviato, il punto
Immagine top news n.2 Trionfo Senegal in Coppa, Papa Waigo: "Mané ha salvato la faccia di tutto il calcio africano"
Immagine top news n.3 Ronaldo batte la Juventus in tribunale: non dovrà restituire i 9,7 milioni del periodo Covid
Immagine top news n.4 Torino, un rinforzo per Baroni: visite mediche iniziate per Rafa Obrador
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Milan a -3 dalla capolista, la Roma si riprende il 4° posto
Immagine top news n.6 Il mercato invernale funziona: Fullkrug tiene il Milan sulla scia dell'Inter. Lecce in zona rossa
Immagine top news n.7 Finale di Coppa d'Africa surreale: a Rabat succede di tutto, poi fa festa il Senegal
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.2 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.3 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.4 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Milan grande squadra, lotta per lo scudetto. La Juventus è fuori dal giro”
Immagine news Serie C n.2 Petrone: “L’esclusione del Trapani sarebbe una ferita per tutto il calcio”
Immagine news Serie C n.3 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Chivu: "Non ho mai voluto rivoluzionare la squadra. Il nostro obiettivo è dominare"
Immagine news Serie A n.2 Vigilia di Inter-Arsenal, tra poco la conferenza stampa di Cristian Chivu
Immagine news Serie A n.3 Champions, dove eravamo rimasti? La situazione di Atalanta, Inter Juventus e Napoli
Immagine news Serie A n.4 Lazio, i convocati di Sarri per il Como: out Vecino, chiamata in extremis per Dele-Bashiru
Immagine news Serie A n.5 Serie A, 21^ giornata LIVE: Taylor ancora dal 1', Ratkov parte dalla panchina
Immagine news Serie A n.6 Fabbian alla Fiorentina e Sohm al Bologna, avanti tutta. Formule e cifre del possibile affare
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Moreno Longo è sbarcato in città: oggi firme e annuncio. Domani la conferenza stampa
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori portieri dopo la 20ª giornata: Joronen sempre davanti a Klinsmann
Immagine news Serie B n.3 Vivarini si è fermato a Catanzaro. Dopo la parentesi calabrese sono arrivati solo esoneri
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori giocatori dopo la 20ª giornata: Busio sul podio con due del Frosinone
Immagine news Serie B n.5 La top 11 della 20ª giornata di B: Shpendi trascina il Cesena, brilla Busio a Venezia
Immagine news Serie B n.6 Venezia, blitz decisivo per Degasso: al Pescara andranno Condé e Fila. Genoa battuto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, pronto il doppio colpo in attacco: in arrivo Lescano e Crespi
Immagine news Serie C n.2 Ternana, in chiusura per l'esperto Majer a centrocampo. Arriverà dal Mantova
Immagine news Serie C n.3 Renate, Kolaj ai saluti dopo un anno. Nel suo futuro c'è il Teuta in Albania
Immagine news Serie C n.4 Petrone: “L’esclusione del Trapani sarebbe una ferita per tutto il calcio”
Immagine news Serie C n.5 Serie C, si chiude oggi la 22ª giornata: va in scena il derby Cosenza-Crotone
Immagine news Serie C n.6 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Como, la corsa all'Europa passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Lecce, dominio rossonero nei precedenti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, Sliskovic torna dal prestito e viene ceduta in Germania: giocherà all'Amburgo
Immagine news Calcio femminile n.2 È della Roma il primo tentativo di fuga in Serie A Women. Che bagarre per la salvezza
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Csiszár: "Questi tre punti significano tantissimo, dobbiamo continuare così"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Rossettini: "Vittoria fondamentale in vista del derby. Ma serve un altro atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter W., Piovani: "Prestazione straordinaria, le ragazze hanno alzato l’asticella del professionismo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus W., Canzi: "Abbiamo giocato come dovevamo, torniamo a casa con rammarico"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)