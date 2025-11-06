Eriksen ha detto no al Wrexham per 'colpa' della serie-documentario del club: il retroscena

Christian Eriksen ha respinto l'offerta del Wrexham la scorsa estate perché il fuoriclasse danese non voleva apparire nella serie tv-documentario del club. Lo ha rivelato l'amministratore delegato del club, Michael Williamson. Il club aveva contattato il centrocampista 33enne dopo la fine del suo rapporto con il Manchester United. Il club stava preparandosi a tornare nella seconda divisione per la prima volta dal 1982. L'ascesa del Wrexham, dalla National League sotto la proprietà delle star di Hollywood Rob McElhenney e Ryan Reynolds, è narrata nella premiata serie "Welcome to Wrexham".

La paura di essere un "personaggio"

"Ho contattato l'agente" ha raccontato Williamson al That Wrexham Podcast. "La cosa davvero interessante nella prima chiamata è stata la reazione: 'Non vogliamo che la sua storia finisca in un documentario, perché abbiamo avuto moltissime opportunità per un documentario sulla sua storia'. Lui pensava che stessimo chiamando non per le sue capacità calcistiche, ma perché volevamo una storia per il documentario. Io gli ho detto: 'Aspetta un attimo. Non ci avevo nemmeno pensato.' Ovviamente ne sono consapevole, ma non era quello il motivo della nostra chiamata."

Eriksen, che vanta 146 presenze in Nazionale, ha subito un arresto cardiaco mentre giocava con la Danimarca a Euro 2020, ma è tornato in campo: "Stavamo chiamando perché poteva potenzialmente essere un calciatore interessante," ha aggiunto Williamson. "Cercavamo giocatori che potessero giocare per noi in Championship, in grado di fare la differenza e aiutarci a essere competitivi in campo. Dopo che ho spiegato quali fossero i nostri veri obiettivi, ovvero costruire una squadra competitiva e che non stavo affatto pensando alla prospettiva del documentario, abbiamo avuto un'ottima conversazione".