24 gennaio 2020, l'Inter trova l'accordo con il Tottenham: arriva Eriksen per 20 milioni

Il 24 gennaio del 2020 l'Inter chiude l'accordo con Christian Eriksen, centrocampista di proprietà del Tottenham. Dopo settimane di tira e molla i nerazzurri riescono a dare ad Antonio Conte un regalo decisamente ambito, da 20 milioni di euro, anticipando tutte le proprie concorrenti. Perché a giugno il suo contratto sarebbe scaduto, ma l'intenzione di Daniel Levy, presidente degli Spurs, era quella di non mollare sotto una determinata cifra. Sarà l'ultimo grande acquisto della potenza economica di Suning: da lì in poi (anche con Hakimi) tutto quanto dovrà essere contingentato a causa della pandemia di Coronavirus che colpirà il mondo nelle ore successive.

Non arriverà subito, ma bisognerà attender qualche giorno perché il Tottenham lo convocherà per la sfida di Premier League contro il Southampton. Così l'ufficialità ci sarà solamente il 28 gennaio, con un comunicato ufficiale. "Christian Dannemann Eriksen è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore danese classe 1992, che arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Tottenham, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024".

Vestirà la maglia numero ventiquattro, rispetto al ventitré avuto in Inghilterra. "Non vedevo l’ora di arrivare. Voglio farmi conoscere dai tifosi, ho già avuto modo di sentire il loro calore, è stata un’accoglienza fantastica. Mi sento benissimo. Conte? Ho avuto modo di conoscerlo quando ero al Tottenham e abbiamo affrontato il suo Chelsea, è stata molto dura. L’opportunità di conoscerlo e di imparare come giocano le sue squadre mi entusiasma. Sono molto felice di poter giocare in Serie A e con una grande società come l’Inter, un club fantastico".