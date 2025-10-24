Il Pisa cerca il colpo grosso al Meazza senza i propri tifosi

Il Pisa dopo 35 anni torna a giocare una partita ufficiale allo stadio Meazza ma lo fa senza i propri tifosi al seguito.

Lo stop alle trasferte di tre mesi imposto dal ministero degli interni mercoledì scorso dopo i fatti di Pisa-Hellas Verona, infatti, non permetterà ai circa 4.000 tifosi nerazzurri che già avevano preso il biglietto al terzo anello verde di seguire la squadra in uno degli stadi simbolo a livello mondiale contro il Milan primo della classe..

Il Centro di Coordinamento Pisa Clubs, in favore di tutta la tifoseria, ha presentato ricorso d'urgenza al Tar del Lazio alle 14 di ieri per sospendere il provvedimento. Entro 24 ore il Tar si pronuncerà.

Intanto però ai tifosi che avevano acquistato il biglietto del settore ospiti è arrivata la mail di Vivaticket con l’avviso che in base alla decisione delle autorità competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica si è reso necessario annullare tutti i biglietti emessi in quella parte di stadio.

Vivaticket rimborserà l’importo con riaccredito automatico sulla carta di credito utilizzata per il pagamento on line. Il tutto entro 45 giorni. La tempistica varia a seconda del circuito bancario di riferimento.

Venendo al campo Alberto Gilardino potrebbe cambiare qualcosa contro la squadra per cui ha giocato dal 2005 al 2008. Sarà una sfida tra ex visto che dall'altra parte ci sarà Massimiliano Allegri. Livornese Doc ma nerazzurro nella stagione 1988-89.

Allegri esordì in serie A l'11 giugno 1989 proprio contro il Milan.

Sarà un testa coda perché il Milan è primo con 16 punti e il Pisa ultimo con 3 in compagnia di Genoa e Fiorentina. Le altre squadre che, assieme ai nerazzurri e al Verona, non hanno ancora vinto una partita in campionato. Una vittoria che il Pisa attende in serie A dal 12 maggio 1991 quando si impose per 1-0 con il Bari con un gol di Fiorentini.

Nel presente Gilardino ritrova Touré dopo il turno di squalifica e potrebbe lanciare dall'inizio Vural a centrocampo al posto di Marin.

In attacco scalpita Lorran ma potrebbe tornare titolare Tramoni al fianco di uno tra Nzola e Meister. In difesa c'è il ballottagio tra chi dovrà affiancare Caracciolo e Canestrelli. Potrebbe toccare di nuovo ad Albiol ma hanno delle chance anche Bonfanti e Denoon. Indisponibili Lusuardi, starà fuori almeno due mesi e mezzo, Stengs, Esteves e il giovane Maucci.