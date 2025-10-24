La Signora può attendere: Ottolini allontana le voci sulla Juve e pensa alla salvezza del Genoa

La Signora può attendere. E per "Signora" intendiamo la Juventus. Da diverse settimane si parla spesso di un interessamento da parte della formazione bianconera a Marco Ottolini come futuro direttore sportivo. L'attuale dirigente del Genoa ha già lavorato dalle parti della Continassa fino al 2022, anno in cui ha firmato un contratto con il Genoa. E proprio il suo nome ruota attorno alla ricostruzione guidata da Comolli con la società che dovrà dare un nome nell'assemblea degli azionisti fissata per il 7 novembre prossimo.

La smentita di Ottolini

E proprio lo stesso ds, nel corso di una chiacchierata con i colleghi della carta stampata nei giorni scorsi ha voluto fare chiarezza, sottolineando come non sia ancora arrivata alcuna chiamata da Torino: "Ma io non ho ricevuto alcuna chiamata - ha precisato -. Ci sono altre cose a cui pensare. Sono concentrato su quello che c'è da fare qui, fare bene con il Genoa".

La salvezza con il Genoa

Parole che non lasciano scampo ad interpretazione alcuna con Ottolini, e tutto il club del presidente Sucu, uniti verso un'unica direzione. Ovvero di aiutare il Genoa ad uscire dalle secche della bassa classifica a cominciare dalla sfida di Torino, sponda granata, di domenica prossima. Poi ci sarà il tempo per il mercato di gennaio. Con la Juventus che può aspettare.