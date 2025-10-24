Roma, Pisilli: "Delusi da questa sconfitta, dobbiamo essere un po’ più concreti sotto porta"

Il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della società dopo la sconfitta interna nel match di Europa League contro il Viktoria Plzen che ha portato i primi fischi di parte del pubblico dell'Olimpico: "Siamo dispiaciuti per questa sconfitta e - ha esordito il calciatore come riportano i colleghi di Vocegiallorossa.it - molto delusi perché giocavamo davanti al nostro pubblico, sapevamo che era molto importante vincere, però c’è stata una buona reazione della squadra nel secondo tempo".

Come commenti la prestazione?

"Abbiamo provato a creare tante occasioni e dobbiamo essere un po’ più concreti sotto porta, sicuramente".

Hai dato brillantezza, vivacità, sei soddisfatto?

"Quando si perde non si è mai contenti e non si guarda mai la propria prestazione. La mia felicità dipende dalla squadra, se avessimo vinto sarei stato felice, invece la partita è stata persa e quindi non posso essere contento".

A che punto sei del percorso in questo modo di giocare?

"Io mi alleno tutti i giorni, cerco di ascoltare il mister, di ascoltare i suoi consigli, di ricevere al meglio quello che mi chiede. Ho sempre il 100% di allenamento e poi quando il mister mi dice di scendere in campo, cerco sempre di fare il meglio".