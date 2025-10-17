Conceicao, esordio amaro: 1-1 dell'Al-Ittihad, Benzema tradisce dal dischetto
Esordio amaro per l'ex allenatore del Milan, Sergio Conceicao, sulla panchina dell'Al-Ittihad. Arrivato in Saudi Pro League nel corso dell'ultima sosta per le Nazionali, il tecnico portoghese si è unito alla squadra di Karim Benzema subentrando a Laurent Blanc, ma ha iniziato con un 1-1 contro l'Al Feiha.
L'Al-Ittihad è andato sotto nel punteggio al 45' per effetto della rete di Sakala, per poi trovare il pareggio al 64' con Alghamdi. All'88' ecco la chance per completare la rimonta: calcio di rigore di cui si incarica Karim Benzema che sceglie l'angolo alla sinistra del portiere panamense Orlando Mosquera, che è bravo però a distendersi e addirittura bloccare il tiro del centravanti francese.
Si è giocata oggi anche Al-Kholood-Al Najma finita 5-1 per i padroni di casa. Vediamo di seguito la classifica aggiornata in Saudi Pro League, con la quinta giornata in corso.
La classifica della Saudi Pro League:
1. Al-Nassr 12 punti (4 partite giocate)
2. Al-Ittihad 10 punti (5 partite giocate)
3. Al-Qadisiya 10 (4)
4. Al-Kholood 9 (5)
5. Neom 9 (4)
6. Al-Taawon 9 (4)
7. Al-Hilal 8 (4)
8. Al-Ahli 8 (4)
9. Al-Feiha 8 (5)
10. Al-Ettifaq 7 (4)
11. Al-Khaleej 6 (4)
12. Al-Shabab 4 (4)
13. Al-Riyadh 3 (4)
14. Al-Hazm 2 (4)
15. Dhamk 1 (4)
16. Al-Fateh 1 (4)
17. Al-Okhdood 0 (4)
18. Al-Najma 0 (5)