Euro 2032, trasmesso il concerto per la nomina del Commissario straordinario per gli stadi

Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti hanno trasmesso al Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il concerto per la nomina dell’Ing. Massimo Sessa in qualità di Commissario straordinario per gli stadi in vista della fase finale del Campionato Europeo di calcio UEFA 2032, previsto dal decreto-legge sport.

Come indicato nella norma che istituisce la figura del Commissario, per il perfezionamento della sua nomina, si provvederà alla immediata iscrizione all’ordine del giorno della prossima seduta della Conferenza Stato-Regioni. Lo comunicano in una nota congiunta il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.