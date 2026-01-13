Il Parma torna su Adzic: il montenegrino però vorrebbe rimanere a Torino e giocarsi le sue carte

Continua la ricerca di un nuovo centrocampista da parte del Parma. Dopo le ultime voci di questi giorni riguardanti calciatori come Fabio Miretti della Juventus, Niccolò Pisilli della Roma e Antonio Vergara del Napoli, il club ducale starebbe insistendo in queste ore per Vasilije Adzic, trequartista montenegrino compagno di Miretti alla Juventus.

Secondo SportMediaset, il Parma si sarebbe rifatto avanti con bianconeri per il prestito del classe 2006, non specificando però se ci sarebbero opzioni per un eventuale acquisto a titolo definitivo più avanti. Il centrocampista montenegrino, dal canto suo, preferirebbe restare alla corte di Luciano Spalletti, provando a giocarsi le proprie carte per guadagnare la fiducia del tecnico bianconero.

Si resta comunque in attesa di sviluppi da qui a pochi giorni. Il Parma, dopo l'uscita di Hernani sembrerebbe alla ricerca di un nuovo innesto a centrocampo e gli indizi in questo senso iniziano ad essere parecchi. Adzic fin qui ha collezionato dodici presenze in stagione, totalizzando però solo 234 minuti tra campionato e Champions League. Tra le partite disputate però, spicca quella contro l'Inter all'Allianz Stadium, dove con un destro potentissimo ha deciso all'ultimo minuto il match, regalando ai bianconeri la vittoria nel Derby d'Italia in modo clamoroso visto il 4-3 finale.