Terremoto al Real Madrid, già finita l'era Xabi Alonso. Si ripartirà da Arbeloa

Clamoroso a Madrid, dove il Real ha annunciato la separazione da Xabi Alonso. Il tecnico basco, inseguito per un anno, è durato solamente 34 partite giocando un Mondiale per Club dove i blancos sono usciti in semifinale, perdendo 4-0 contro il Paris Saint-Germain e perdendo la finale di Supercoppa spagnola contro il Barcellona. Real che è ancora in corsa per vincere LaLiga, secondo in classifica a -4 dai catalani e che in Champions ha vinto 4 partite su 6. Numeri che non sono bastati per avere la fiducia almeno fino al termine della stagione.

Alonso paga la mancata valorizzazione del mercato e lo scarso feeling col gruppo, in particolar modo con Vinicius. Tuttavia i numeri non lo condannavano realmente, essendo gli stessi che aveva un anno fa Hansi Flick al Barcellona. Già scelto il sostituto che guiderà la squadra fino al termine della stagione, ossia Alvaro Arbeloa, allenatore del Castilla da giugno 2025 e ha trascorso l'intera carriera da allenatore nel settore giovanile del Real Madrid dal 2020.