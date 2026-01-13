Al Hilal, Inzaghi: "Pablo Marí ci aiuterà fino al ritorno di Koulibaly. Ci darà una grande mano"

È di ieri la notizia dell'ufficialità dell'arrivo di Pablo Mari all'Al Hilal direttamente dalla Fiorentina. Simone Inzaghi, tecnico della squadra saudita, ha commentato il suo acquisto dopo il successo per 3-1 in casa contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, che gli ha permesso di issarsi al comando della classifica con 7 punti sulla seconda: "La dirigenza ha supportato la squadra in questo momento, credo che Pablo possa aiutarci fino al ritorno di Koulibaly. Ci darà una grande mano nella Champions League asiatica. L'Al Hilal è una grande squadra che compete su più fronti e in diversi tornei".

In carriera vanta 96 presenze e 6 gol con il Gimnastic, 87 apparizioni e una rete con il Monza, 2 gettoni con il Maiorca, 69 incontri e 3 centri con la seconda squadra degli spagnoli, 38 partite e 2 gol con il Deportivo La Coruna, 32 incontri e 3 reti con il NAC Breda, 30 sfide e 3 centri con il Flamengo, 29 match con la Fiorentina, 22 gare e un gol con l'Arsenal, 4 match con l'U23 dei Gunners, 15 presenze e 2 reti con l'Udinese, 9 apparizioni con il Girona e un gettone con l'Al Hilal.