La Vis Pesaro 'vola' in Etiopia: un pallone, una maglietta, un paio di scarpe… e tanti sorrisi

La Vis Pesaro esce dal campo da calcio per dedicarsi ad un progetto umanitario. Il club marchigiano è stato protagonista di un’iniziativa di grande valore sociale a Soddo in Etiopia, dove ha consegnato materiale sportivo a sostegno dei più piccoli e delle loro famiglie.

Nel dettaglio, la società ha donato oltre 200 maglie da gioco, 30 palloni e 360 paia di scarpe, rafforzando un progetto che va oltre il calcio e che punta a creare un legame concreto con il territorio, attraverso una vera e propria forma di “adozione sportiva a distanza”.

Un’operazione resa possibile anche grazie al contributo dell’azienda partner Pr. El. Cart. Srl e alla collaborazione con l’associazione Smiling Children Town di Abbà Marcello, realtà da tempo impegnata in attività di supporto e inclusione per i bambini della zona.