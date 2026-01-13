…con Fabio Lupo

“La vittoria della Juventus è la conferma ulteriore che Spalletti è riuscito a dare un’identità alla sua squadra in maniera molto incisiva”. Così a TuttoMercatoWeb.com Fabio Lupo, direttore sportivo ex tra le altre di Palermo, Sampdoria, Torino, Ascoli e SPAL.

Contro la Cremonese il festival del gol.

“La squadra ha un'identità e si ritrova a giocare in una certa maniera e stanno venendo fuori anche dei valori individuali, quindi sicuramente l’incisività di Spalletti è evidente”.

La Cremonese ha fatto da sparring partner.

“In queste partite hai difficoltà a recuperare soprattutto quando la squadra che hai davanti attraversa un momento come quello che sta attraversando la Juventus”.

Cosa ha detto il pareggio tra Inter e Napoli?

“Che il campionato italiano ogni tanto è in grado anche di esprimere queste idee belle e spettacolari e mi permetto di sottolineare una cosa: la partita è stata spettacolare e va dato merito anche all'arbitro che è stato molto bravo ad interpretarla all'inglese comunque nel far correre le azioni. La partita è stata molto bella, tra Inter e Napoli era giusto anche aspettarsi un incontro di questo tipo”.

Mercato positivo, risultati deludenti. La Samp continua a deludere…

“Ha fatto mercato, si è rinforzata, ma bisogna anche dare tempo ai nuovi affinché si ambientino e capiscano cosa vuole l’allenatore. Spero che piano piano la Samp possa uscire da questa

situazione di difficoltà”.

Per il Palermo a Mantova occasione persa?

“Occasione persa per l’ennesima volta. Non so contare quante volte il Palermo - non solo quest'anno - abbia sprecato delle opportunità”.

Torniamo in A: il Genoa del suo ex tecnico De Rossi?

“La sua squadra è molto partecipe dal punto di vista emotivo, sta facendo un lavoro all’altezza della piazza genovese. Ha ottenuto risultati positivi. Gli auguro di fare bene fino alla fine”.