Un giovane talento per Gasp: la Roma chiude per Robinio Vaz. E Raspadori si allontana

Un classe 2007 per Gian Piero Gasperini. La Roma ha nettamente accelerato per Robinio Vaz, attaccante francese di origini senegalesi e bissau-guineane dell’Olympique Marsiglia. Per l’intesa definitiva, secondo quanto raccolto da TMW, si va verso il un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro bonus compresi, somma che verrebbe versata nelle casse del club francese dopo il 30 giugno 2026.

Ad aiutare i giallorossi, la rottura tra Robinio Vaz e l’OM, nata per il rifiuto del giocatore a rinnovare il contratto con la società francese. Roberto De Zerbi, che ci ha puntato e in cambio ha ottenuto 4 gol in questa stagione - più due assist, in appena 245 minuti - ha evitato qualsiasi commento, ma la sensazione è che la fumata bianca sia dietro l’angolo.

Più lontana, invece, quella per tingere di giallorosso Giacomo Raspadori. Dopo aver respinto la Lazio, l’attaccante italiano tentenna anche sul sì alla Roma ed è stato convocato dall’Atlético Madrid per la prossima di campionato. Cresce così la soluzione che porterebbe a Donyell Malen, per il quale vi sarebbe già un principio di accordo con l’Aston Villa. Sull'ex Borussia Dortmund, comunque, c'è anche la Juventus, parimenti a caccia di un rinforzo in attacco.