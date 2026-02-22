Il Panathinaikos di Benitez non si ferma: 2-0 all'OFI Creta, Calabria segna su rigore

Colpo esterno di grande peso per il Panathinaikos, che passa 2-0 sul campo dell’OFI Creta nella 22ª giornata della Super League greca. Una vittoria netta, costruita con maturità e cinismo, che consente ai biancoverdi di presentarsi con fiducia al prossimo impegno europeo contro il Viktoria Plzen, decisivo per l’accesso agli ottavi di finale della UEFA Europa League.

La formazione guidata da Rafa Benítez ha controllato il match con personalità, concedendo poco agli avversari e colpendo nei momenti chiave. A sbloccare la partita è stato ancora una volta Andreas Tetteh, in un periodo di forma eccellente. L’attaccante ha firmato l’1-0 confermandosi uomo decisivo: per lui quattro reti stagionali in maglia verde, tre delle quali arrivate nelle ultime due uscite.

L’OFI ha provato a reagire, ma la difesa ospite ha retto senza particolari affanni, mentre il centrocampo del Panathinaikos ha gestito ritmo e possesso con lucidità. Nel recupero è arrivato l’episodio che ha chiuso definitivamente i conti: dopo l’intervento del VAR, l’arbitro ha concesso un calcio di rigore per fallo su Čerin. Dal dischetto Davide Calabria non ha tremato, firmando il raddoppio e mettendo il sigillo su una prestazione solida. Tre punti preziosi, dunque, che rafforzano la posizione in campionato e alimentano l’entusiasmo in vista della sfida europea. Il Panathinaikos arriva all’appuntamento continentale con morale alto e la consapevolezza di attraversare un momento estremamente positivo.