Bianco e Vogliacco (in panchina) battono Calabria e vanno in finale di Coppa di Grecia

Alessandro Bianco e Alessandro Vogliacco vincono il derby italiano con Davide Calabria: il PAOK batte il Panathinaikos nelle semifinali di Coppa di Grecia e approda all'atto conclusivo del torneo. 2-0 a Salonicco con l'ex Fiorentina e l'ex Genoa entrambi in panchina, mentre l'ex capitano del Milan è rimasto in campo 90', rimediando un'ammonizione. Dopo il successo ad Atene per 0-1, il PAOK si è ripetuto in casa grazie alle reti di Giakoumakis e Chatsidis. In finale giocherà contro l'OFI Creta che ha avuto la meglio del Levadiakos.