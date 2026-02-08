Super League, i risultati: vince il Panathinaikos di Calabria, debutto per Kouamé
La 20^ giornata di Super League si chiude con il successo del Panathinaikos per 0-2 sul campo dell'Olympiakos: decisivo il gol di Taborda al 7'. Trionfa dunque Calabria, nel derby tutto italiano con Pirola. Nel pomeriggio, 0-0 nel derby di Salonicco: debutto nelle file dell'Aris per Christian Kouamè, appena arrivato dalla Fiorentina. Da segnalare anche il netto 0-4 con cui la capolista AEK Atene ha battuto in trasferta il Panserraikos. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.
Questo il programma della 20^ giornata
AEL Larissa-Panetolikos 1-4
Asteras-Volos 2-0
Kifisia-Atromitos 0-1
Panserraikos-AEK Atene 0-4
OFI Creta-Levadiakos 3-2
Aris Salonicco-PAOK 0-0
Olympiakos-Panathinaikos 0-1
La classifica
1. AEK Atene 48
2. Olympiakos 46
3. PAOK 45
4. Levadiakos 38
5. Panathinaikos 32
6. Aris Salonicco 26
7. Volos 25
8. OFI Creta 24
9. Atromitos 20
10. Kifisia 19
11. AEL Larissa 19
12. Panteolikos 18
13. Asteras 16
14. Panserraikos 8