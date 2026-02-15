"Espulsione da indagine FBI, Bastoni stuntman": Ezio Greggio furioso dopo Inter-Juventus

"Grandissima partita della Juventus in una gara falsata da un noto stunt-man nerazzurro (ogni riferimento a Bastoni è puramente voluto), da un regolamento e da un arbitro vergognosi": così il conduttore televisivo Ezio Greggio, noto tifoso della Juventus, ha commentato - dal proprio profilo X - con evidente ironia la sconfitta rimediata dai bianconeri a San Siro contro l'Inter.

La rabbia scaturisce dal rosso sventolato a Pierre Kalulu, ma non solo. Greggio se la prende anche per alcune scelte contestate nelle gare precedenti: "Rigori colossali non dati nelle partite precedenti, espulsione da indagine dell’FBI in questa", scrive.

Ad ogni modo, Greggio cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno dopo l'ennesima prestazione confortante da parte della Juventus nel nuovo ciclo, targato Luciano Spalletti. "La Juve grazie a Spalletti è cambiata" - conclude - ", gli arbitraggi contro i bianconeri no. Peccato, in 11 contro 11 difficilmente avremmo perso. Locatelli immenso. L’Inter è una grande squadra, gioca bene e… vincerà il Campionato".