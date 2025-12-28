Ezio Greggio sottolinea: "Spalletti e Bremer cambiano la Juve, la rosa resta discutibile"

La Juventus vince ancora e rimane in piena zona Champions League. Dopo i successi importanti contro Bologna e Roma i bianconeri hanno dimostrato di poter portare a casa anche sfide contro avversarie della medio-bassa classifica strappando tre punti al Pisa, pur se in una gara più complicata del previsto e certamente non brillante.

Il conduttore televisivo Ezio Greggio, notoriamente tifoso della Juventus, ha detto la sua dal proprio profilo X sul successo di Yildiz e compagni all'Arena Garibaldi, sottolineando come sia arrivato un successo in una partita che qualche mese fa probabilmente sarebbe finita con un risultato differente.

Questo il suo commento, a rimarcare il buon lavoro che sta portando avanti il tecnico scelto per la rinascita, Luciano Spalletti: "Alle volte le partite si vincono anche giocando in modo opaco" - ha scritto Greggio - ". Mesi fa la Juventus le giocava così ma queste partite non le vinceva, anzi…", ha aggiunto.

Poi ha indicato da dove sia arrivata la scossa principale per i recenti buoni risultati della sua squadra del cuore: "Spalletti e il rientro di Bremer ci hanno cambiato su molti piani nonostante la rosa discutibile. Ma il mercato di gennaio sarà determinante, come diceva un famoso poeta bianconero 'Vendi i bidoni e compra quelli buoni'".