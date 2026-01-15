Fa tutto Adrien Rabiot: siluro imprendibile per Butez, il Milan arrotonda 3-1 sul Como
Il Milan la chiude al Sinigaglia! Sugli sviluppi di una rimessa laterale il Como si fa trovare scoperto e Adrien Rabiot non ci pensa due volte: dal limite dell'area il centrocampista francese ha lasciato partire un siluro terra-aria: Butez beffato sul proprio palo, i rossoneri calano il 3-1.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
