Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Milan, Allegri: “Se l’Inter cade di sotto, noi dobbiamo sfruttarlo. Fabregas? Passiamo oltre”

Milan, Allegri: “Se l’Inter cade di sotto, noi dobbiamo sfruttarlo. Fabregas? Passiamo oltre”TUTTO mercato WEB
Oggi alle 14:27Serie A
Antonello Gioia
fonte dall'inviato a Milanello, Antonello Gioia

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Parma, sfida valida per la 25esima giornata di Serie A e in programma domani alle 18:00 a San Siro.

14:00 | Comincia la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

Bisogna rimanere concentrati?
“È molto importante. Più avanti andiamo, più le partite diventano importanti. Ci sono 39 punti a disposizione, speriamo di farne il più possibile. Parlare di quello che è successo col Como non ha più senso, pensiamo al Parma, che è una squadra ben organizzata; ha vinto diverse partite in trasferta, sono organizzati in difesa, hanno buona qualità tecnica. Bisognerà avere rispetto del Parma”.

Modric ha giocato tantissimo…
“Nessuno se lo aspettava. Ma speriamo che continui così fino a fine campionato. Non ci sono parole per descriverlo. Io mi emoziono un po’ quando parlo di lui. Quando hai davanti questi campioni, è una cosa meravigliosa, soprattutto quando giocano”.

Pulisic-Leao assieme?
“Stanno tutti bene, fortunatamente anche Pavlovic, nonostante avessimo temuto la frattura del perone. Pulisic sta meglio, Leao ha già giocato. Avere tutti a disposizione è importante, perché i cambi determinano le partite”.

Quali sono i motivi del nervosismo post partita?
“Il campionato è ancora lungo. Noi dobbiamo fare il nostro dovere. Mi dispiace non essere in panchina domani, ma non commento e non dico altro su quello che è successo. Passiamo oltre. Ripeto: l’Inter sta viaggiando molto forte; con una media di 2 punti a partita, e secondo me ne faranno fare di più, arriveranno a più di 90. Noi per poterne fare più di 90 dobbiamo fare 12 vittorie in 13 partite. È matematica. Poi, se l’Inter cade di sotto, noi dobbiamo essere bravi a sfruttare i loro errori. Però l’Inter è la stra-favorita del campionato”.

Altra settimana complicata per gli arbitri…
"Non possono usare la prova TV per certe situazioni, si va avanti così. Se queste cose si prendono come un'opportunità è importante, ma se si lasciano andare e non prendiamo queste cose come opportunità di crescita rimaniamo sempre gli stessi. Dagli sbagli bisogna migliorare. Le cose che succedono devono essere viste come opportunità di crescita, quindi non ci lamentiamo se rimaniamo indietro".

Bene Jashari…
"Jashari sono molto contento. Nell'ultimo periodo è cresciuto molto, così come Odogu, De Winter, Athekame. La società ha lavorato bene sul mercato estivo, facendo un mix di giocatori tra Modric, Rabiot, Maignan che era già qui, Tomori stesso, con giocatori meno esperti, ma soprattutto lo dimostra il fato che quando arrivi al Milan sembra tutto facile ma c'è bisogno di un periodo di adattamento e lo stanno facendo nel migliore dei modi".

Se potesse suggerire un'innovazione da portare per migliorare, per crescere, ti piacerebbe avere il VAR a chiamata o un'altra idea?
"Così su due piedi è difficile dire cosa bisogna fare. Ho sempre detto, e ripeto, che sull'oggettività bisogna cercare di arrivare a non sbagliare. Sulla soggettività ci saranno sempre decisioni che possono accontentare uno e scontentare l'altro. Sull'utilizzo del VAR, eccetera, si possono migliorare tante cose e lo faranno nel migliore dei modi".

Soluzioni per affrontare una squadra chiusa?
“Ultimamente in casa abbiamo giocato poco… Speriamo di vincere intanto domani. Come punta ne abbiamo solo uno: o me lo gioco prima o me lo gioco dopo Fullkrug. Second me, Leao sta facendo bene. Magari fa meno giocate, dà meno nell’occhio a livello estetico, ma a livello pratico ha fatto 8 gol e 2 assist giocando poco. Se Leao e Pulisic staranno ben, sicuramente ci daranno un apporto importante”.

Fofana sta andando vicino al gol…
“Questione di tempo di inserimento. Le nostre mezzale stanno migliorando molto. Rabiot già lo aveva di suo, Fofana era abituato a giocare in un centrocampo a due. Per quanto riguarda Ricci l'altro gioco ha giocato non al meglio perché siamo stati colpiti da alcuni sintomi influenzali. Il ragazzo, e i ragazzi, sono da ringraziare per la partita che hanno fatto".

La società dice che si è fatta sentire con gli arbitri. Lei era d’accordo?
“Non è questione di fare il pompiere, ma che le cose che sono già successe non sono cambiabili. Mi sono raccomandato con la squadra: dobbiamo restare concentrati sulle cose che dobbiamo fare. Poi le cose politiche che riguardano la società non ci interessano. Noi dobbiamo pensare al nostro obiettivo, perché i primi quattro posti sono questione di vita o di morte per le squadre italiane. Non dobbiamo perdere energie nervose sulle altre cose. La società e i dirigenti devono pensare giustamente alle altre cose, noi a quelle di campo. Mettiamoci 60 punti come obiettivo: microbiettivi per macro obiettivi. Speriamo di riuscirci”.

Come si fanno le rimonte scudetto?
"C'è solo una cosa che si può fare: filotto di vittorie noi mentre gli altri un filotto di pareggi".

Lo vuoi capire che devi mandare avanti i tuoi collaborati
"A parte gli episodi che ci sono durante la stagione, dove c'è un po' più di tensione, io credo che la nostra panchina deve avere un comportamento corretto ed educato per far si che gli arbitri possano arbitrare bene e prendere le decisioni giuste. Poi capita, come successo mercoledì, dove anche io mi altero, e quindi succedono anche queste cose. Però la mia indicazione a tutti quelli che sono in panchina è quello di essere educati".

Rabiot e Modric si allenano da soli?
“Quando è più alto il livello, più veloce è l’apprendimento. Poi Rabiot è più forte di quello che avevo alla Juve. Sono del parere che i giocatori di talento vanno lasciati liberi”.

Milan già in Champions?
“Abbiamo quattro scontri diretti: Inter, Juve, Napoli e Atalanta. Noi dobbiamo tenere il profilo basso”.

La posizione di Loftus-Cheek?
“Poteva aver fatto 7-8 gol per le occasioni che ha avuto…”.

Pavlovic?
“Mi piace molto il ragazzo, mi fa arrabbiare solo sui controlli di palla”.

Cosa chiede ai tifosi?
“Chiedo di continuare a stare vicino alla squadra”.

Si parla di un gioco come non da tradizione Milan…
“Per noi, come per tutte le squadre, bisogna ottenere i risultati attraverso le prestazioni. Noi abbiamo fatto buone partite, potevamo fare meglio tecnicamente in altre. Abbiamo avuto spesso fuori tanti giocatori”.

Termina qui la conferenza.

Articoli correlati
L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Serie A Women, 15ª giornata: il Como Women batte il Sassuolo, il Napoli pareggia.... Serie A Women, 15ª giornata: il Como Women batte il Sassuolo, il Napoli pareggia. Classifica aggiornata
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Altre notizie Serie A
Udinese, Runjaic: "Nelle ultime gare mancata concentrazione, contro il Bologna servirà... Live TMWUdinese, Runjaic: "Nelle ultime gare mancata concentrazione, contro il Bologna servirà intensità"
Fabregas non si fida della Juve. Senza Nico Paz un Como meno offensivo, in tutti... Fabregas non si fida della Juve. Senza Nico Paz un Como meno offensivo, in tutti i sensi
Juventus, Spalletti: "Como di pari livello, ecco perché gioca Openda e non David"... Juventus, Spalletti: "Como di pari livello, ecco perché gioca Openda e non David"
Como, Fabregas: "So di aver sbagliato e ho chiesto subito scusa. Oggi grande prova"... Como, Fabregas: "So di aver sbagliato e ho chiesto subito scusa. Oggi grande prova"
Juventus, Cambiaso: "Siamo stati un po' sfortunati, ma se prendi 13 gol in 4 gare..."... Juventus, Cambiaso: "Siamo stati un po' sfortunati, ma se prendi 13 gol in 4 gare..."
Como, Butez: "Partita molto importante, vogliamo restare in alto e crescere ancora"... Como, Butez: "Partita molto importante, vogliamo restare in alto e crescere ancora"
Milan, Allegri: “Se l’Inter cade di sotto, noi dobbiamo sfruttarlo. Fabregas? Passiamo... Live TMWMilan, Allegri: “Se l’Inter cade di sotto, noi dobbiamo sfruttarlo. Fabregas? Passiamo oltre”
Cremonese, Nicola: "Assenza di vittorie? Se incidesse, non potremmo fare questo lavoro"... Cremonese, Nicola: "Assenza di vittorie? Se incidesse, non potremmo fare questo lavoro"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Le più lette
1 Lecce-Inter, le probabili formazioni: c'è Mkhitaryan in regia affiancato da Diouf e Sucic
2 Juventus-Como, le probabili formazioni: quanti dubbi per Spalletti, Fabregas sceglie Douvikas
3 Milan-Parma, le probabili formazioni: tornano Gabbia e Tomori dal 1', attacco Leao-Nkunku
4 Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Tresoldi si racconta: "Dall'Italia mi sarei aspettato una chiamata. Sogno di giocare nel Milan"
Immagine top news n.2 Celik via dalla Roma? L'agente smentisce: "Non esiste alcun accordo con altri club"
Immagine top news n.3 Como, allarme per il prossimo anno? Anche la banda di Fabregas soffre a giocare ogni 3 giorni
Immagine top news n.4 Inter senza Lautaro Martinez per un mese circa. Chivu però ritrova subito Zielinski
Immagine top news n.5 Kalulu non ci sarà col Como. La FIGC e Gravina hanno detto no ai ricorsi della Juventus
Immagine top news n.6 Altro che salvezza: il Sassuolo è 8°. Verona nel baratro, la classifica di Serie A
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Sassuolo mette le ali e va ottavo. Verona, è già finita?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.2 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Gianluca Galliani: "La coesione del gruppo è stata la forza del Milan di Berlusconi"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Runjaic: "Nelle ultime gare mancata concentrazione, contro il Bologna servirà intensità"
Immagine news Serie A n.2 Fabregas non si fida della Juve. Senza Nico Paz un Como meno offensivo, in tutti i sensi
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Spalletti: "Como di pari livello, ecco perché gioca Openda e non David"
Immagine news Serie A n.4 Como, Fabregas: "So di aver sbagliato e ho chiesto subito scusa. Oggi grande prova"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Cambiaso: "Siamo stati un po' sfortunati, ma se prendi 13 gol in 4 gare..."
Immagine news Serie A n.6 Como, Butez: "Partita molto importante, vogliamo restare in alto e crescere ancora"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone-Empoli e l'esordio di Ballardini: tutti i convocati per la 26ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Mantova-Sampdoria, le formazioni ufficiali: moduli speculari quelli scelti dai due allenatori
Immagine news Serie B n.3 Venezia-Pescara, le formazioni ufficiali: Olzer-Di Nardo per rispondere a Yeboah-Adorante
Immagine news Serie B n.4 Padova-Bari, le formazioni ufficiali: Longo rilancia Moncini come unica punta dei pugliesi
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Liberali-Nuamah per la trequarti giallorossa
Immagine news Serie B n.6 Palermo-SudTirol, le formazioni ufficiali: inamovibile Pohjanpalo. Merkaj preferito a Verdi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Aronica...non solo in panchina. A Trapani l'esordio dal 1' del figlio del tecnico granata
Immagine news Serie C n.2 Arezzo, lunedì l'incontro con Viviani: si definirà il suo arrivo alla compagine amaranto
Immagine news Serie C n.3 Pianese, Birindelli dopo il pari contro il Guidonia: "Siamo ambiziosi, puntiamo a bei traguardi"
Immagine news Serie C n.4 Lecco, Valente: "Il conto si fa dopo 38 giornate, noi proviamo a fare il meglio possibile"
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, Maiuri esulta: "Vittoria assolutamente meritata per i miei ragazzi"
Immagine news Serie C n.6 Sindaco Siracusa: "Massima attenzione alla situazione, ma sempre con prudenza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Napoli, Palladino vuole riaprire la corsa Champions
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lecce-Inter, Chivu vuole allungare in vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Como, match chiave per la corsa al quarto posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 15ª giornata: il Como Women batte il Sassuolo, il Napoli pareggia. Classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Janogy: "Pinones Arce ci fa crescere umanamente. Trasmette serenità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio-Milan al sabato e Inter-Roma la domenica. Il programma della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Dalla doppietta d'esordio alla Juve alla voglia di Europa. Janogy: "Fiorentina, rilanciamoci"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'ultimo ballo di Girelli all'Allianz Stadium: dopo 150 reti saluterà la Juve per volare negli USA
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, ecco il quadro dei quarti di finale. Senza nessun club italiano
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV