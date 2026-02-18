Como, Fabregas si coccola Nico Paz: "Provo sempre a proteggerlo. Se sarà una star? Sì"

"Io e Nico Paz siamo diversi". Parla così Cesc Fabregas, tecnico del Como, nella lunga intervista rilasciata a DAZN, paragonando se stesso all'argentino che allena adesso: "Lui è molto più fisico, io ero piccolissimo alla sua età. Nico invece è devastante da quel punto di vista, è uno di quelli che si vedevano tanto prima, oggi non si vedono più. Tutti si pensa sia una mezzala, trequartista però è attaccante, ha voglia di fare gol. Avere quel giocatore con la mentalità di avere la porta in testa e si vede, ha 3-4 occasioni per fare gol. Poi si sa, un giorno entra e un giorno no. Mi piace la sua mentalità, ha tanta fiducia in se stesso, questo lo farà arrivare in alto".

Sarà una star?

"Sì. Provo sempre a proteggerlo, parlo tantissimo con lui. L'anno scorso tutti dicevano che fosse giovane anche quando sbagliava una partita, ora l'aspettativa è più alta".

