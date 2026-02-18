Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
A Fabregas non piacciono le milanesi. Per Allegri doppio 3-1

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:37Le Statistiche
Redazione Footstats

Non parlategli di Milano e delle milanesi. Nel senso di club. Perché Cesc Fabregas ha incassato in Serie A ben 6 sconfitte su 6 testa a testa fra Inter e Milan. Sono le uniche big del nostro torneo contro cui l’allenatore spagnolo del Como non ha ancora fatto punti. Contro Atalanta, Juventus, Lazio, Napoli e Roma ha centrato almeno 1 successo fra il 2024-2025 e il 2025-2026. Anzi, contro gli Aquilotti in biancoceleste in 4 scontri diretti ha collezionato 2 affermazioni, 1 pareggio, 1 battuta d’arresto.
Fra qualche ora, però, avrà la possibilità di smentire, in parte, quanto scritto qualche riga sopra.
Col collega Massimiliano Allegri c’è soltanto 1 precedente, il 3-1 del girone d’andata al Sinigaglia.
E per il coach livornese è anche l’unico scontro diretto col Como in un campionato italiano.
Fabregas, invece, ha testato il suo calcio contro il Diavolo sia la passata stagione che in questa. Nel 2024-2025 ha rimediato un doppio 1-2. Qualche settimana fa, come già scritto, un 1-3. Insomma, le sue squadre hanno sempre marcato 1 gol alla difesa in casacca rossonera, però ne hanno anche incassati almeno un paio in ogni occasione d’incontro.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E FABREGAS IN CAMPIONATO
1 vittoria Allegri
0 pareggi
0 vittorie Fabregas
3 gol fatti dalla squadra di Allegri
1 gol fatto dalla squadra di Fabregas

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E IL COMO IN CAMPIONATO
1 vittoria Allegri
0 pareggi
0 vittorie Como
3 gol fatti dalla squadra di Allegri
1 gol fatto dal Como

TUTTI I PRECEDENTI FRA FABREGAS E IL MILAN IN CAMPIONATO
0 vittorie Fabregas
0 pareggi
3 vittorie Milan
3 gol fatti dalle squadre di Fabregas
7 gol fatti dal Milan

