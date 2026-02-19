Brann-Bologna 0-1: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Brann (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt (34’ st Dragsnes); Ingason (24’ st Pedersen), Sorensen, Myhre; Mathisen (34’ st Finne), Holm, Thorsteinsson (34’ st Haaland). A disp.: Vidtun Nilsen, Klausen, Sande, Eikrem, Remmem, Holten. All.: Alexandersson
Bologna (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro (30’ st Sohm), Freuler, Ferguson (30’ st Pobega); Bernardeschi (1’ st Orsolini), Castro (1’ st Dallinga), Cambiaghi (42’ st Rowe). A disp.: Ravaglia, Pessina, Heggem, Casale, Joao Mario, Odgaard, Dominguez. All.: Italiano
Arbitro: Obrenovic R. (Slo)
Marcatori: 9’ Castro (Bol)
Ammoniti: Bernardeschi (Bol), Boakye (Brn)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
3 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Spezia, Stillitano: "Donadoni non ha portato la svolta sperata, ma la responsabilità non è solo sua"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile