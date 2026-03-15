Fabregas spegne le polemiche: "Rispetto pareri altrui, noi seguiamo un'identità"

Prima della sfida tra Como e Roma, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Cesc Fabregas per commentare il match: "Non so se è la partita più importante della storia. Per noi è sicuramente importante, ci sono tre punti in palio e dobbiamo continuare a lavorare: puoi vincere oggi e perdere le prossime due o il contrario. Si deve preparare la partita al meglio, vediamo se ciò che abbiamo messo in campo funziona. La mia filosofia è occupare bene il centrocampo: abbiamo giocatori di qualità, in gare come queste, ci vuole coraggio come Smolcic e Valle. Penso che già abbiamo vissuto tante partite a blocco basso e marcature uomo a uomo, la squadra sa rispondere e spero possa esserci una bella risposta".

Un commento poi sulle frasi di Gasperini e sulla modalità di gioco: "La cosa più bella del calcio è che ognuno può vincere nel proprio modo. Rispetto l'opinione del tecnico, noi dobbiamo lavorare per la nostra identità e per il nostro credo. Non sono qui per commentare le parole degli altri: proviamo a portare un risultato positivo".