Bologna, Cambiaghi: "Nazionale? Penso al Bologna ed alla sfida alla Roma"

Dopo la vittoria ottenuta con il Bologna al Mapei Stadiium, contro il Sassuolo, Nicolò Cambiaghi ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Hai avuto il premio di migliore in campo, ma ci hai detto che andrebbe condiviso con Dallinga.

"Oggi abbiamo trovato una grande vittoria, Thijs (Dallinga) ha fatto un grande gol, sono contento per lui. Ci ha fatto trovare tre punti importantissimi che ci fanno arrivare a Roma con una grande carica e grinta. Complimenti a lui e a tutti".

In questo momento quella con la Roma è la partita più importante?

"Fino ad oggi ci siamo concentrati sul Sassuolo che è una grande squadra, lo ha dimostrato anche oggi. Da domani pensiamo alla Roma, una sfida molto importante per noi e per la nostra stagione. Ci faremo trovare pronti".

A breve usciranno i convocati della Nazionale, cosa ti aspetti?

"Sto pensando a concentrarmi sul lavoro giorno dopo giorno, sul Bologna, quello che arriverà lo vedremo. Penso solo alla partia di giovedì".