Esclusiva TMW Faccini: "Zirkzee-Roma non mi convince. Non è un attaccante d'area che finalizza"

Alberto Faccini parla da ex giallorosso della situazione della Roma reduce dalla sconfitta di domenica scorsa con il Napoli ma protagonista di una eccellente partenza. "Il match con i partenopei - dice a Tuttomercatoweb.com nel corso del TMW News - è sato combattuto sul piano agonistico, il Napoli ci ha messo qualcosa in più. Il giocatore che ha fatto vincere la formazione di Conte è stato Lobotka che ora rappresenta il 50% per loro. E' stata una vittoria non meritatissima però la Roma non ha fatto molto per pareggiarla"

Scudetto obiettivo ancora troppo grande per la Roma?

"Adesso la Roma sta trovando difficoltà in attacco: magari sarò criticato dai tifosi giallorossi ma dico: diamo tempo a questi due ragazzi di entrare al meglio in questo sistema di gioco. Io ho fatto l'attaccante e per segnare occorre essere serviti bene, devono arrivarti i palloni. Se poi analizziamo il nostro campionato Lautaro è quota sei gol, non ci sono tanti attaccanti che sono ridosso della doppia cifra, le difese si fanno molto sentire. In tutto questo la Roma non è partita per vincere lo scudetto. Gasperini dice che si può anche sognare e sono d'accordo con lui, è un campionato in cui vedo molto equilibrio nella parte alta della classifica. Sarà avvincente fino alla fine"

Zirkzee: che chance vedi per la Roma per arrivare a questo giocatore?

"E' un giocatore che si sta trovando in un momento di difficoltà. Ha dimostrato in Italia di saper fare molto bene soprattutto al Bologna. Ma mi chiedo se sia effettivamente il giocatore che serve alla Roma. Sono convinto che il club si stia muovendo su parecchie soluzioni, i dirigenti stanno individuano vari profili e se viene trovato quello che può far fare il salto di qualità all'attacco la Roma interverrà, però non è facile. E affrontare questa operazione con un costo elevato, non mi convince"

Zirkzee non è funzionale alla Roma?

"Qui si cerca l'attaccante d'area che finalizza, lui è un attaccante atipico che gira un po' per tutto il campo".

A proposito di attaccante Dzeko pare essere diventato adesso il leader della Fiorentina...

"Questa situazione dei viola nessuno poteva aspettarsela alla luce delle mosse che erano state giudicate da tutti positive. Anche il ritorno Pioli sembrava l'ideale. E' qualcosa di incredibile perché non capisco come si possa trovare all'ultimo posto una squadra con elementi importanti soprattutto in avanti. Ha fatto bene Dzeko a prendere in mano la situazione perché chi ha giocato a calcio sa che quando ci sono annate che iniziano storte, se non si fa gruppo e non si mette la faccia possono diventare davvero oltremodo negative. Sono convinto che la Fiorentina si riprenderà però affidandosi all'esperienza di questi elementi".