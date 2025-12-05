L'Ascoli accelera per Lepri e supera due club di Serie B: pronto un contratto triennale

Fra le due contendenti – Pescara e Reggiana – a godere è la terza incomoda. O quantomeno è quanto riferisce il Corriere Romagna in merito al futuro di Tomas Lepri. Il difensore centrale classe 2003 infatti sta cercando una nuova sistemazione dopo lo svincolo d’ufficio dal Rimini che ha fatto seguito all’esclusione del club dal campionato di Serie C e proprio dalla terza serie dovrebbe ripartire.

L’Ascoli infatti nelle ultime ore avrebbe superato la concorrenza dei due club di Serie B e starebbe definendo in queste ore i dettagli dell’accordo per il giovane centrale. Lepri dovrebbe firmare un contratto fino al 2028 con i marchigiani che sono stati ritenuti il club ideale sia per la progettualità tecnica sia per le ambizioni di rilancio della società di Passeri.

Nei prossimi giorni vedremo se sarà davvero l’Ascoli a chiudere per il promettente difensore o se altri club rilanceranno per effettuare un contro sorpasso.