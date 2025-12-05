Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, Vanoli frena sull'impiego delle tre punte: "Potremmo usarle in un solo caso"

Niccolò Righi
Oggi alle 18:45
Niccolò Righi

Nel giorno di vigilia della sfida di campionato tra Sassuolo e Fiorentina, gara che aprirà la 14^ giornata di Serie A, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei viola Paolo Vanoli. Queste le sue parole riguardo la possibiolità di giocare con tre punte: "A livello tattico si può fare tutto, ma c'è sempre bisogno di equilibrio e di difendere. Certo, se vogliamo forzare la partita possono giocare tutti insieme".

È contento del rendimento di Fagioli e Nicolussi o pretende di più?
"Pretendo di più da tutti, dunque anche da loro. A centrocampo devono imparare a tenere meglio la posizione. Fagioli e Nicolussi sono completamente diversi: fagioli è una mezz'ala di palleggio, ma da play mi è piaciuto. Gli chiedo però più giocate in avanti, pretendo che guardi più avanti perché ha le qualità per farlo. Anche Nicolussi Caviglia deve imparare questo. Con l'Atalanta ho visto un centrocampo che deve essere più collegato, ogni tanto lo facevamo, ma spesso Sohm si apriva troppo: sono automatismi che stiamo cercando. Il segreto di una squadra è non perdere a centrocampo e avvolte, per voglia di fare, perdiamo il posizionamento e essere fuori posizione significa non riconquistare la seconda palla".

Come mai la Fiorentina subisce così tanti gol?
"Anche sotto questo punto di vista ultimamente abbiamo aumentato l'attenzione. Contro l'Atalanta abbiamo preso un gol su un cross sbagliato. L'attenzione dei difensori sta crescendo, prima difendevano più distanti all'uomo, io preferisco che vadano più sull'uomo e che lavorino più di linea. Certe volte dobbiamo essere più lucidi e non fare raddoppi che non servano ma ci stiamo lavorando".

Come mai i centrocampisti non riempiono l'area?
"È vero, perché abbiamo giocatori con caratteristiche più di palleggio a parte Mandragora che ha grande intelligenza tattica. Sohm è bravo a farsi trovare in rifinitura per fare l'ultimo passaggio, ma non ha la caratteristica di andare ad attaccare forte l'area. Per questo servono trovare altri tipi di soluzione: Albert non deve abbassarsi, gli esterni devono essere più protagonisti in area...È una cosa da migliorare ma in questo momento facciamo fatica perché andiamo in transizione e rimaniamo poco nell'ultimo terzo di campo. Dobbiamo avere più pazienza quando siamo in attacco, magari un giro di palla in più ci permette di arrivare con più uomini in area. Ndour è uno che ha la gamba per attaccare la profondità e questo è un aspetto su cui stiamo cercando soluzioni".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
