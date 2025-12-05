TMW Dalmat sull'Inter: "Non mi sembra ancora al top, qualche calciatore deve alzare il livello"

Per parlare di vari temi legati alla Serie A, ai microfoni di TuttoMercatoWeb è intervenuto l'ex centrocampista Stephane Dalmat, che in Italia ha vestito la maglia dell’Inter tra il 2001 e il 2003. Queste le sue parole sui nerazzurri: "Ancora la squadra non mi sembra al top, nonostante sia tra le posizione di alta classifica sia in campionato, che in Champions League. Qualche calciatore per me deve ancora alare il livello e tornare quello dell’anno scorso. Il cambio tra Inzaghi e Chiuvu però è stato assorbito bene: il tecnico rumeno è l’uomo giusto e può fare grandi cose con i nerazzurri”.

In attacco Thuram è una sicurezza, Bonny invece la grande sorpresa.

“Thuram ha iniziato molto bene la stagione, poi c’è stato l’infortunio e da quando è tornato in campo non mi sembra ancora al meglio della forma, anche se può sicuramente migliorare e tornare al top al momento giusto. Bonny sta facendo benissimo, è una bellissima alternativa”.

Il Milan sta ritrovando un Maignan super: cosa farebbe in futuro se fosse il portiere dei rossoneri?

“Maignan per me è il miglior portiere al mondo e merita tanta fiducia. Il Milan dovrebbe fare di tutto per farlo rimanere ma se fossi in lui mi guarderei intorno e andrei in un altro campionato, tipo al Barcellona o al Bayern Monaco”.

Il vero fattore X in campo è Rabiot: con lui in campo 0 gol presi su azione ancora…

“Sì ma non mi sorprende, conosciamo le sue qualità. Anche al Marsiglia fece molto bene. Ormai è diventato un pilastro della Nazionale francese e lo sta diventando anche del Milan, anche perché Allegri lo conosce benissimo”.

C’è qualche francese in Serie A che le piace e che segue con interesse?

“Koné della Roma: è fortissimo. Per me sarebbe un acquisto perfetto per l’Inter nella prossima stagione”.

In conclusione, chi vede favorito in Serie A per lo Scudetto?

“L’inter per me resta comunque la squadra più completa, quella con la rosa più lunga. Poi non posso non citare i campioni in carica del Napoli. Occhio infine anche al Milan, che adesso avrà da concentrarsi solo sul campionato”.

QUI l'intervista completa.