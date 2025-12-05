Cagliari, Felici si è operato: il comunicato del club, lungo stop all'orizzonte

Arrivano novità riguardo il giocatore del Cagliari, Mattia Felici, che ha riportato un grave infortunio dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli.

Il difensore infatti, subentrato nel finale della gara contro gli azzurri e fra i giocatori che ha sbagliato uno dei penalty nella lotteria finale della gara che ha premiato la squadra di Antonio Conte, è stato operato oggi, a conferma di quanto circolava sulla paura di essere di fronte alla rottura del crociato del ginocchio sinistro.

Questo il comunicato del Cagliari: "A seguito di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro riportato in occasione della gara di Coppa Italia tra Napoli e Cagliari, Mattia Felici è stato sottoposto nella giornata odierna ad approfondimenti diagnostici presso la clinica Villa Stuart di Roma. Si è reso necessario intervenire per via chirurgica per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco mediale. L’operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscita. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo". I tempi di recupero? Si preannunciano molto lunghi: potrebbero essere necessari almeno 6 mesi ai box per lui.