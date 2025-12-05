Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Mondiale 2026, sorteggio gironi in diretta! Messico nel gruppo A, USA nel D

Mondiale 2026, sorteggio gironi in diretta! Messico nel gruppo A, USA nel D
Raimondo De Magistris
Oggi alle 18:54Serie A
Raimondo De Magistris
Diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. Premere F5 per aggiornare la pagina

18.53 - SORTEGGIO AGGIORNATO IN TEMPO REALE (Premere F5 per aggiornare la pagina)

GRUPPO A - Messico

GRUPPO B - Canada

GRUPPO C -

GRUPPO D - Stati Uniti

GRUPPO E -

GRUPPO F -

GRUPPO G -

GRUPPO H -

GRUPPO I -

GRUPPO J -

GRUPPO K -

GRUPPO L -

18.47 - TUTTO PRONTO PER IL SORTEGGIO! Infantino chiama sul palco per il sorteggio il Primo Ministro canadese Mark Carney, la Presidente del Messico Claudia Sheinbaum e il Presidente degli Stati Uniti Donald J.Trump. Sul palco anche i bussolotti suddivisi in quattro diversi contenitori, uno per ogni fascia.
Fascia 1: Canada, Messico, USA, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Germania
Fascia 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Repubblica di Corea, Ecuador, Austria, Australia
Fascia 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d'Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica
Fascia 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, Playoff europei A, B, C e D, Playoff FIFA 1 e 2.

Chi può arrivare dai play-off? Ecco i sei gironi
- Playoff europei A: Italia-Irlanda del Nord/Galles-Bosnia
- Playoff europei B: Ucraina-Svezia/Polonia-Albania
- Playoff europei C: Turchia-Tomania/Slovacchia-Kosovo
- Playoff europei D: Danimarca-Macedonia del Nord/Repubblica Ceca-Irlanda
- Playoff FIFA 1: Nuova Caledonia-Giamaica/Repubblica Democratica del Congo
- Playoff FIFA 2: Bolivia-Suriname/Iraq

18.40 - Arriva il CT Scaloni con la Coppa del Mondo vinta dall'Argentina in Qatar. Le parole del commissario tecnico dell'albiceleste: "Contro la Francia abbiamo disputato una finale indimenticabile. A un certo punto pensavamo potesse finire male e invece abbiamo continuato a lottare e alla fine ce l'abbiamo fatta. Ci riproveremo anche questa volta".

18.31 - Premiato Trump - Ora sul palco il presidente degli Stati Uniti Trump a cui viene consegnato il 'FIFA Peace Prize': "E' uno dei più grandi onori della mia vita. Noi abbiamo salvato milioni e milioni di vite e il Congo è un esempio. Poi l'India, il Pakistan. Tante guerre che siamo stati in grado di terminare. E' stato davvero un onore, Infantino lo conosco da tantissimo tempo e ha fatto un lavoro straordinario. I numeri vanno oltre qualsiasi cifra, neanche Gianni pensava fosse possibile questo. Ringrazio la mia famiglia e la mia first lady. Questo sarà un evento mai visto, non ho mai vista una cosa del genere. Abbiamo relazioni straordinarie con Canada e Messico, abbiamo lavorato a stretto contatto con questi due paesi. Il mondo adesso è un posto più sicuro, gli USA un anno fa non andavano tanto bene e ora andiamo molto bene. Grazie a tutti, divertitevi, è un grande onore".

18.23 - Esibizione canora di Robbie Williams - Robbie Williams ora sul palco con la cantante americana e pluripremiata Nicole Scherzinger per cantare 'Desire', l'inno ufficiale del Mondiale.

18.20 - Sedici città ospitanti, 11 negli USA - Gli Stati Uniti faranno la parte del leone nel prossimo Mondiale in Nord America: negli USA 11 dei 16 stadi che ospiteranno la competizione. Due in Canada, tre in Messico.

18.13 - Sul palco Gianni Infantino - Prende la parola il presidente FIFA Gianni Infantino: "La FIFA è fornitore ufficiale di felicità per l'umanità da oltre 100 anni. Voglio salutare e accogliere alcuni ospiti speciali: un grande applauso a Donald J. Trump e alla sua First lady Melania. Un grande applauso al Presidente del Messico Claudia Sheinbaum e al Primo Ministro canadese Mark Carney e alla sua first lady. Celebriamo i Mondiali 2026 della FIFA, sarà il più grande Mondiale di sempre. Il più grande evento che l'umanità abbia mai visto. Quarantotto paesi diversi del mondo competeranno per diventare Campione del Mondo. Sarà un'estate davvero emozionante, sarà unica e stellare. Sette milioni di persone negli stadi e sei miliardi di persone che guarderanno il Mondiale da tutto il mondo. E' come 140 Super Bowl in un mese, questa è la magia che abbiamo organizzato".

18.08 - Argentina detentrice del titolo - Dopo l'esibizione di Andrea Bocelli bellissima clip con tutte le immagini più iconiche della storia della Coppa del Mondo. La squadra detentrice del titolo è l'Argentina.

18.04 - INIZIA LA CERIMONIA! C'è Bocelli sul palco del Kennedy Center di Washington DC, il tenore italiano canta 'Nessun dorma' dall'opera Turandot di Giacomo Puccini.

17.25 - Il nuovo format: 104 partite, ci saranno i sedicesimi - Le 48 partecipanti alla prossima Coppa del Mondo saranno suddivise in dodici gruppi da quattro squadre ciascuno. Staccheranno il pass per la fase a eliminazione diretta le prime e le seconde classificate di ogni gruppo più le migliori otto terze che si incontreranno nei sedicesimi di finale: in totale, verranno disputate 104 partite. Il Mondiale inizierà ufficialmente l'11 giugno con la partita inaugurale che verrà giocata allo Stadio Azteca di Città del Messico e si concluderà con la finale che verrà disputata il 19 luglio al MetLife Stadium di New York.

17.00 - Tutto pronto per il sorteggio dei gironi del Mondiale 2026 - Ci siamo: tra un'ora ci sarà il sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo 2026, la prima con 48 squadre. Quarantadue sono già classificate, le ultime sei arriveranno tramite i play-off di marzo che vedranno tra le squadre protagoniste la nostra Italia guidata dal CT Gennaro Gattuso. In quarta fascia verranno sorteggiate sei X, ognuna facente riferimento a uno dei sei gironi play-off da cui arriveranno le ultime qualificate.
Il sorteggio della fase finale avrà luogo presso il Kennedy Center di Washington DC dinanzi a tutte le più importanti istituzioni del mondo del calcio e non solo. Saranno presenti Il Primo Ministro canadese Mark Carney, la Presidente del Messico Claudia Sheinbaum e il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump.

VINCOLI DI SORTEGGIO
Per la prima fascia, Canada, Messico e Stati Uniti, in quanto paesi ospitanti, saranno identificati con palline di colori diversi e, una volta estratti, saranno assegnati alle posizioni A1 per il Messico (pallina verde), B1 per il Canada (pallina rossa) e D1 per gli Stati Uniti (pallina blu), come già stabilito dal calendario delle partite pubblicato il 4 febbraio 2024. Le restanti nove squadre con il ranking più alto nella prima fascia saranno identificate da nove palline dello stesso colore e assegnate automaticamente alla posizione 1 del gruppo in cui verranno sorteggiate.

Per garantire equilibrio competitivo, nella definizione del calendario sono stati creati due percorsi separati verso le semifinali. Per una distribuzione bilanciata delle squadre, le quattro nazionali meglio classificate nel Ranking Mondiale FIFA/Coca-Cola, durante il sorteggio, seguiranno questi vincoli: la squadra con il ranking più alto (Spagna) e la seconda (Argentina) saranno sorteggiate in percorsi opposti, e lo stesso principio si applicherà alla terza (Francia) e alla quarta (Inghilterra). Questo assicurerà che, qualora vincessero i rispettivi gruppi, le due squadre più forti non si incontreranno prima della finale.

Per le fasce 2, 3 e 4, la posizione nel gruppo di ogni squadra sarà determinata secondo uno schema di assegnazione predefinito. Tale schema è dettagliato nella tabella inclusa nel documento ufficiale delle procedure del sorteggio. La posizione all’interno del gruppo dipenderà dunque dalla fascia di provenienza e dal gruppo in cui verrà sorteggiata.

In linea di principio, nessun gruppo potrà contenere più di una squadra della stessa confederazione. Questo vale per tutte le confederazioni tranne la UEFA, rappresentata da 16 squadre. Ogni gruppo dovrà avere almeno una squadra UEFA, ma non più di due.
Per quanto riguarda i due posti riservati al Torneo di Play-Off FIFA, al fine di rispettare il principio generale secondo cui un gruppo non può contenere più di una squadra della stessa confederazione, il vincolo sulla confederazione verrà applicato a tutte e tre le squadre presenti in ciascuno dei due percorsi dei Play-Off FIFA inseriti nella quarta fascia.

