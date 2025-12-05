Mondiale 2026, Trump: "Il vero 'Football' è il calcio, negli USA dovevamo inventare un altro nome"

Il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump, nel corso della cerimonia per il sorteggio della fase a gironi della prossima Coppa del Mondo (si sta tenendo presso il Kennedy Center di Washington DC) che si terrà nell'estate 2026 ha parlato dal palco dell'evento: "I numeri sono davvero incredibili, non ci aspettavamo che fossero così straordinari".

Poi ha proseguito: "Sarà l'evento sportivo più grande mai visto. Mai visto niente di simile. Abbiamo relazioni straordinarie con Canada e Messico, abbiamo lavorato a stretto contatto con questi due paesi. Il mondo adesso è un posto più sicuro, gli USA un anno fa non andavano tanto bene e ora andiamo molto bene. Grazie a tutti, divertitevi, è un grande onore".

A Trump è stato consegnato il 'FIFA Peace Prize': "E' uno dei più grandi onori della mia vita. Noi abbiamo salvato milioni e milioni di vite e il Congo è un esempio. Poi l'India, il Pakistan. Tante guerre che siamo stati in grado di terminare. E' stato davvero un onore, Infantino lo conosco da tantissimo tempo e ha fatto un lavoro straordinario. I numeri vanno oltre qualsiasi cifra, neanche Gianni pensava fosse possibile questo. Ringrazio la mia famiglia e la mia first lady".

Poi ha aggiunto: "Ricordo quando da piccolo ammiravo Pelé, ricordo una finale nella quale mise a segno tre gol. In America parliamo di "Football" parlando di un altro sport, ma forse dovevamo inventarci un'altra parola: questo è il "Football".

Segui qui il live del sorteggio per la fase a gironi della Coppa del Mondo 2026.