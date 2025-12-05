TMW La Fiorentina chiama, Firenze risponde: saranno oltre 3000 i tifosi presenti al Mapei Stadium

La Fiorentina chiama e Firenze risponde. Nei giorni scorsi aveva fatto molto discutere l'appello di Edin Dzeko dopo il ko interno patito in Conference League contro l'AEK Atene. "Facciamo cagare, ok. Perdiamo le partite, ok. Ma non è possibile che in casa io ho tifosi che mi fischiano contro. Io dico ai tifosi che alla fine potete anche fischiare, ma durante la partita ci vuole un po' più sostegno perché è difficile che usciamo da questa situazione da soli. Bisogna uscirne tutti insieme e ci vuole più sostegno” aveva asserito il bosniaco.

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta a Bergamo, poi, il faccia a faccia tra tutti i giocatori e i tifosi presenti, con lo stesso Dzeko che si è eletto capo popolo e, con un megafono, si è nuovamente rivolto ai supporters gigliati chiedendo loro vicinanza. Detto, fatto. Come raccolto da TuttoMercatoWeb, infatti, in occasione della sfida di domani tra Sassuolo e Fiorentina, in programma al Mapei Stadium alle 15:00, saranno oltre 3000 i tifosi a seguire la squadra a Reggio Emilia.

Un dato altissimo, applaudito anche da Paolo Vanoli in conferenza stampa: " I tifosi ci dimostrano affetto. Adesso questo ci deve dare un'iniezione di fiducia. Adesso tocca a noi trascinare loro. A Bergamo abbiamo fatto buoni cose nel secondo tempo, ora dobbiamo cercare un po' più di fortuna e invertire questo periodo con lucidità. Allenamento a porte aperte? Sicuramente è una cosa bella, devo solo programmare tutto perché sono dentro da poco. Ma sicuramente è una gran cosa da fare".