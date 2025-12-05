Fiorentina, i convocati di Vanoli per la gara con il Sassuolo: c'è Fortini, aggregato Gosens
Nella giornata di vigilia della sfida tra Fiorentina e Sassuolo, domani alle 15:00 al Mapei Stadium, il tecnico dei viola Paolo Vanoli ha reso noti i 23 calciatori convocati per il match. Come confermato, ci sarà Niccolò Fortini, perfettamente recuperato dalla febbre che lo ha tenuto a riposo in questi giorni. Restano fuori i lungodegenti Lamptey, Sabiri, Fazzini e Gosens, con quest'ultimo aggregato al resto della squadra. Fuori anche lo squalificato Pongracic. Queste le scelte del tecnico piemontese:
Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.
Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Kospo, Marì, Parisi, Ranieri, Viti.
Centrocampisti: Fagili, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Richardson, Sohm.
Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Kouame, Piccoli.
